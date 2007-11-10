پیکان به دنبال تداوم صدرنشینی / ارومیه و ماهشهر میزبان حساس ترین دیدارها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور فردا درحالی برگزار می شود که تیم پگاه ارومیه که درحال حاضر با 7 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد با قرعه استراحت روبه رو است. برنامه سایر بازی ها به این شرح است:

سایپا تهران - تربیت یزد (تهران - ساعت 16)

داوراول: شوشتری داوردوم: انصاری ناظر: راهجردیان

بازی های هفته پنجم با دیدار این دو تیم شروع می شود. بازیکنان نامدار سایپا به دلیل باخت مقابل شهرداری همدان و البته یک بازی کمترنسبت به سایر تیم ها از جمع صدرنشینان دور مانده اند. آنها برای جبران این فاصله باید به مصاف تیمی بروند که خود یکی از مدعیان بازی هاست و بالاتر از تیم سایپا در جدول است. سایپا و تربیت یزد هریک با انجام 3 بازی و کسب 6 و 5 امتیازبه ترتیب در رده های چهارم و هفتم جدول رده بندی قراردارند.

بانک صادرات ایران - گل گهر سیرجان ( مشهد - ساعت 17)

داوراول: شاهمیری داوردوم: سقلی ناظر: درخشنده

بازیکنان مشهدی بانک صادرات که پنجشنبه گذشته امتیاز کامل بازی در یزد را از آن خود کردند فردا به مصاف تیمی می روند که با وجود قرار گرفتن درانتهای جدول برای هر تیمی و باهر نامی خطرناک است. سیرجانی ها در مشهد هم می توانند ارائه گر بازی زیبا و نزدیکی مقابل حریف خود باشند. بانک صادرات ایران و گل گهر سیرجان به ترتیب با 6 و4 امتیاز در رده های پنجم و یازدهم قرار دارند.

پردیس متحد قزوین - استیل آذین تهران (قزوین - ساعت 17)

داوراول: قاری داوردوم: قریب ناظر: جلایر

چهره های نام آشنای پردیس درتعداد بازی وامتیازبا پگاه برابرند. آن ها در اندیشه پیروزی در بازی خانگی فردا هستند تا درغیاب تیم رقیب با 9 امتیازبه رده دوم برسند. این تیم برای رسیدن به این مقصود باید با شاگردان بی نام و نشان مربی تیم ملی روبه رو شوند که که از 3 بازگذشته خود 5 امتیاز به دست آورده و در رده هشتم قرار دارند.

پیکان تهران - اتکا تهران (تهران - ساعت 18)

داوراول: پورکاشیان داوردوم: ابراهیم زاده ناظر: خوشدل

یکی از زیباتری بازی های این هفته در این میدان رقم می خورد. خودروسازان به دنبال کسب پنجمین پیروزی و افزایش فاصله امتیازات خود با دیگر تیم ها هستند. از طرفی شاگردان ابراهیم وادی هم که دو برد و دو باخت در کارنامه دارند انگیزه های زیادی برای خودنمایی در مقابل تیم صدرنشین دارند.

ارومدشت ارومیه - شهرداری همدان ( ارومیه - ساعت 18)

داور اول: فیروزآبادی - داور دوم: میرزایی ناظر : حاتمی

دوتیمی که در بازی های پنجشنبه بازنده بودند فردا یکی از حساس ترین دیدارها را برگزار می کنند. اگرچه ارومدشت هیچ بردی از بازی های گذشته به دست نیاورده است اما در خانه حریف راحتی برای شاگردان فرهاد داخم نیست. همدانی ها به دنبال سومین پیروزی هستند و برای رسیدن به این نتیجه باید در یک بازی نزدیک و در حضور والیبال دوستان ارومیه حریف خود را شکست دهند.

پتروشیمی ماهشهر - استقلال گنبد ( ماهشهر - ساعت 18)

داوراول: یزدان پناه داوردوم: ابراهیم زاده ناظر: خوشدل

بازیکنان ست کوویچ که تاکنون بازنده تمام دیدارهای خود بوده اند روز سختی در بازی خانگی فردا خواهند داشت. گنبدی ها به لحاظ قدرت تیمی و حتی نتیجه گیری شرایط نزدیکی به تیم میزبان دارد. دو تیم والیبال سرعتی و قدرتی را باهم به کار می برند. این موضوع می تواند برزیبایی های بازی بیفزاید.

پیش از انجام بازی های هفته پنچم و علاوه بر تیم های پیکان (8 امتیاز)، پگاه و پردیس (7 امتیاز) که رده های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند، تیم های تربیت یزد، بانک صادرات و اتکا (6 امتیاز)، سایپا، شهرداری همدان، استیل آذین و استقلال گنبد ( 5 امتیاز)، گل گهر سیرجان، پتروشیمی بندر امام و ارومدشت ارومیه (4 امتیاز) در رده های بعدی قرار گرفته اند.