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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۴۰

هشتاد اثر برگزیده در جشنواره موسیقی کلاسیک

از میان سیصد اثر ارسال شده به نخستین جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" هشتاد اثر در حوزه موسیقی کلاسیک به عنوان برگزیدگان نهایی پذیرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر ایرانی پارس ، ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی ، رسیتال پیانو دلبر حکیم آوا و همچنین رسیتال پیانو مارک ویتانتونیو از اجراهای ویژه نخستین جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" خواهد بود.

برگزاری نشست های تخصصی در حوزه آسیب شناسی موسیقی کلاسیک از دیگر برنامه های این جشنواره خواهد بود که با حضور آهنگسازان پیشکسوت چون شاهین فرهت و همچنین آهنگسازان جوان آرش عباسی و علی رادمان انجام می شود ضمن اینکه بخشی از این نشست ها به بحث پیرامون آثار این آهنگسازان اختصاص دارد. 

لازم به ذکر است به دلیل حجم آثار ارسال شده دو روز به روزهای برگزاری این جشنواره اضافه شده است و طبق برنامه ریزی انجام شده نخستین جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" از روز 8 تا 13 آذرماه در تالار رودکی برگزار می شود.

کد مطلب 583576

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