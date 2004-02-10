22 بهمن سرآغاز فصل جديد در تاريخ سراسر شكوه و عظمت اين ملت است

به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه آمده است : 22 بهمن سرآغاز پيروزيهاي مردم پس از دهها سال مجاهدت و جانبازيهايي است كه درخرداد 1342 به رهبري مجاهد نستوه و عالم رباني ، حضرت امام خميني (ره) وارد فصل جديدي گشت و پس از جهادگريهاي توده هاي مومن و علماي مجاهد، دانشگاهيان و روشنفكران متعهد در بهمن ماه 1357 به پيروزي رسيد. اكنون پس از 25 سال ، حيات معنوي مردم ايران اسلامي و رشد و شكوفايي نسل دوم سوم انقلاب در فضاي آزادي و عدالتخواهي يكبار ديگر زمان تجديد ميثاق با آرمانهاي رهبر كبير انقلاب فرا رسيده است.

حضور در راهپيمايي 22 بهمن هر ساله، تار و پود اميدهاي واهي دشمنان به بازگشت سالهاي سياه تاريخ اين سرزمين را از هم گسسته و دلهاي اميدوار به برقراري حكومت عدل جهاني را روشن تر ساخته است.

