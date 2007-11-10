1020 زائر خراسان جنوبی به حج تمتع اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا دانش ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به این که در سال گذشته یک هزار و شش زائر خراسان جنوبی به مکه مشرف شده اند، افزود: امسال 34 هزار و 56 نفر ساعت کلاس آموزشی برای زائرین استان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری یک هزار ساعت آموزش برای عوامل اجرایی حج امسال این استان خبر داد و اظهار داشت: متقاضیان می توانند همه روزه بدون محدودیت زمانی با واریز 10میلیون ریال به صورت علی الحساب در بانک های ملی هر شهرستان، برای حج تمتع سپرده گذاری نمایند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی با اشاره به این که اعزام زائرین حج تمتع، تنها بر اساس اولویت زمان ثبت نام است،‌خاطرنشان کرد: در سال جاری 14 نفر از زائرین استان که سن آنها بالای 84 سال بوده خارج از نوبت به حج اعزام خواهند شد.

دانش با بیان این که تاکنون از سوی سازمان حج تصمیمی برای ثبت نام مجدد عمره مفرده صورت نگرفته است،‌ یادآور شد: امسال بیش از پنج هزار زائر از خراسان جنوبی در قالب 35 کاروان به عمره مفرده اعزام شدند.

وی با اشاره به این که در شش ماه اول سال جاری بیش از دو هزار 888 نفر از خراسان جنوبی به عتبات عالیات اعزام شده اند، ‌ادامه داد: در حال حاضر 15 شرکت مجاز خماتی زیارتی در این استان فعالیت می کند.

دانش، تعداد زائرین اعزامی از استان را به سوریه در شش ماه اول سال جاری بیش از هفت هزار نفر عنوان کرد و افزود: از زائرین سفر به عتبات عالیات تقاضا می شود در هنگام ثبت نام به دفاتر مجاز و تحت پوشش سازمان حج و زیارت مراجعه نمایند تا در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی امکان پیگیری و احقاق حق برای آنها وجود داشته باشد.