مایکروسافت و سامسونگ همکاری خود را تقویت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کره ای تلفن همراه با غول نرم افزاری دنیا به توافقات جدیدی درخصوص توسعه نسل تازه ای از تلفن های همراه هوشمند رسیده است.

بیش از یکسال از عرضه تلفن همراه i750 سامسونگ می گذرد که درپی موفقیت تلفن همراه Mail & Call i600، اولین تلفن همراه هوشمند HSDPA عرضه شد.

پس از استقبال کاربران تلفن های همراه هوشمند از این دو مدل، مایکروسافت و سامسونگ از طریق عرضه i640 و i780، محصولات جدید سامسونگ که مجهز به سیستم عامل "ویندوز موبایل" هستند بیش از گذشته به توسعه استانداردهای نوآورانه و فناوری های حاضر در بازار تاکید کردند.

سری Mail & Call درحقیقت تلفن های همراه هوشمند ایده آلی برای ارسال و دریافت ایمیل و پیام های فوری در هر لحظه ای از روز هستند.

با احیای این سری از تلفن های همراه، سامسونگ سه مدل i620، i600 و i710 را عرضه کرد که همگی مجهز به دوربین یکپارچه، بلوتوث استریو و Push email هستند.

اکنون با این توافق جدید بین مایکروسافت و سامسونگ، این شرکت کره ای از آغاز سال 2008 تلفن همراه های مدل i640 و i780 را وارد بازار می کند.

مدل i780 یک تلفن همراه تخت است که با ارسال و دریافت پیام سازگار شده و مجهز به صفحه کلید QWERTY (10 انگشتی)، صفحه نمایشگر TFT در ابعاد 55/2 اینچ، سیستم جستجوگر ماهواره یکپارچه (جی پی اس)، سیستم عامل ویندوز موبایل PPC و یک "دسته فرمان نوری" (joystick) است که امکان جستجوی 360 درجه را روی منوی اصلی، اینترنت و برنامه های جانبی فراهم می کند.

براساس گزارش کاتاوب، کاربران می توانند در هر زمانی از طریق شبکه HSDPA حداکثر با سرعت 6/3 مگابیت برثانیه و شبکه Wi-Fi به اینترنت متصل شوند. این تلفن همراه از ژانویه 2008 وارد بازار می شود.

همچنین مدل Mail & Call i640 مجهز به سیستم عامل "ویندوز موبایل 6"، شبکه HSDPA و صفحه کلید " QWERT" است که امکان نوشتن پیام های فوری و ایمیل را براحتی برای کاربر فراهم می کند. کاربران این تلفن همراه می توانند از طریق برنامه "ویندوز لایو مسنجر" با دوستان خود چت کنند.

این تلفن همراه هوشمند دارای دو دوربین است که اجازه برقراری تماس های تصویری و اشتراک گذاری فایل روی سرویس "ویندوز لایو اسپیس" را می دهد. این تلفن همراه تا پایان ماه جاری وارد بازار می شود.

بنابراین گزارش، مدل تاشوی سه باند جدید سامسونگ که حاصل همکاری این شرکت با مایکروسافت است، i620 نام دارد که دارای صفحه کلید QWERTY، صفحه نمایشگر با 65 هزار رنگ و دو دوربین است. دوربین پشتی یک دوربین دو مگاپیکسلی با فلاش است و دوربین جلویی یک "وی جی ای" است که برای انتقال فیلم در یک تماس تصویری بسیار مناسب است.

این مدل هم برپایه سیستم عامل "ویندوز موبایل 6" بوده و مجهز به اتصال بلوتوث استریو 2.0 ، حافظه قابل افزایش با کارت "میکرو اس دی" و اتصال به شبکه های UMTS و HSDPA برای جستجوی با سرعت 8/1 مگابیت برثانیه است. این تلفن همراه به قیمت 399 یورو عرضه شده است.