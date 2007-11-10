این گرافیست پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "در این نمایشگاه 35 تابلو خط نگاره خواهم داشت که همگی این تابلوها را با موضوع اشعار مولوی به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولد مولانا طراحی کرده‌ام و زمان آغاز نمایش آنها روز جمعه 16 آذرماه در گالری دی خواهد بود."

حقیقی در ادامه افزود: "این آثار به شیوه سیلک اسکرین چاپ شده، به طوری که نه نقاشیخط و نه پوستر و نه طرح‌های گرافیکی هستند. این آثار آخرین کارهای من در یک سال اخیر است که تا 25 آذرماه آنها را ارائه می دهم."

ابراهیم حقیقی عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک، هیئت موسس و عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است و تاکنون چند نمایشگاه انفرادی برپا و در بسیاری از نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی شرکت کرده است.