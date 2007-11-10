بهروز خوش رزم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان قطعی پخش سریال "یک مشت پرعقاب" گفت: "قرار بود این سریال از شبکه سه پخش شود، اما هم اکنون سریال توسط مسئولان شبکه اول بازبینی می شود و احتمال دارد از این شبکه پخش شود. گرچه هنوز هیچ چیز قطعیت ندارد."

وی در پاسخ به این سئوال که کدام شبکه را برای پخش "یک مشت پر عقاب" ترجیح می دهید افزود: "برای ما فرقی نمی کند سریال از چه شبکه ای پخش شود. "یک مشت پر عقاب" این قابلیت را دارد که جای خود را در بین سریال های تلویزیون باز کند. به نظر من مهم توانمندی سریال است که خوشبختانه از این لحاظ مجموعه ما مشکلی ندارد."

بهداد و معصومی در "یک مشت پر عقاب"

کارگردان سریال "یک مشت پر عقاب" هم با بیان اینکه اخبار ضد و نقیضی درباره پخش آن می شنود به مهر گفت: "زیاد مهم نیست سریال از چه شبکه ای پخش شود. دلیل آن هم این است که شبکه‌های تلویزیونی ما هویت مستقل ندارند. نمی توان سریالی را خاص یک شبکه دانست و گفت این شبکه فقط سریال‌هایی با چنین تعریف و ویژگی‌هایی پخش می‌کند."

اصغر هاشمی درباره میزان استقبال مخاطبان از "یک مشت پر عقاب" افزود: "به نظرم نمی‌توان درباره میزان استقبال مخاطب از یک فیلم یا سریال درست پیش‌بینی کرد. چه بسیار سریال‌هایی که ما فکر می‌کردیم با استقبال فراوان رو به رو شوند، ولی در نهایت تعداد کمی از آن استقبال کردند. عکس این مسئله هم اتفاق افتاده و سریالی برخلاف پیش‌بینی‌ها پربیننده و موفق بوده است."

این کارگردان افزود: "استقبال از یک سریال بستگی به شرایط مختلف دارد. زمان پخش، شرایط جامعه، ذائقه مخاطب، نوع تبلیغات و ... باعث می‌شود یک سریال پربیننده یا ناموفق باشد. البته هویت نداشتن شبکه‌های تلویزیونی مزید بر علت است. اصلا شاید در تراکم و انبوه سریال‌های موجود، خیلی‌ها متوجه پخش "یک مشت پرعقاب " نشوند."

"یک مشت پرعقاب " بر اساس فیلمنامه فرهاد توحیدی در 14 قسمت 50 دقیقه ای در مرکز سیما فیلم تولید شده است. وقایع این سریال در بستر حوادث انقلاب می گذرد و در آن رضا کیانیان، حامد بهداد، خزر معصومی، فریبا کامران، بهرام ابراهیمی، پرویز پورحسینی، احمد آقالو، آهو خردمند، مهرداد ضیایی، ساره بیات، مهدی تقی نیا و اشکان خطیبی در آن بازی می کنند.

علیرضا خمسه و هرمز هدایت نیز ایفاگر نقش‌هایی کوتاه در این مجموعه هستند. "یک مشت پرعقاب" از تولیدات الف ویژه سیماست که مسعود کرانی، امیر اثباتی، مهین نویدی و محمدرضا موئینی به ترتیب به عنوان مدیر تصویربرداری، طراح هنری، طراح گریم و تدوینگر در تولید آن همکاری داشته‌اند.

با توجه به نزدیک شدن به قسمت‌های پایانی مجموعه تلویزیونی "مدار صفر درجه" از شبکه یک، احتمال می‌رود "یک مشت پرعقاب" دوشنبه‌ها جایگزین آن شود.