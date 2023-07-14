انهدام باند سارقان حرفه ای در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال وقوع چندین فقرع سرقت محتویات داخل خودرو، رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستورکار کاراگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی با تشکیل تیمی مجرب ضمن تجزیه و تحلیل نحوه سرقتها و بررسی دوربینهای مداربسته سرنخهایی از دست داشتن یکی از سارقان حرفهای را بدست آوردند.
این مسئول انتظامی تصریح کرد: در بررسیهای پلیس مشخص شد سارق با همدستی تعداد ۵ نفر بصورت گسترده اقدام به سرقت محتویات داخل خودرو میکردند و سپس اموال را به شخصی به هویت معلوم به فروش میرساندند.
سردار سلمانی اظهار کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی سارق به همراه ۵ نفر از همدستانش در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر پلیس دلالت داده شدند.
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: سارقان در تحقیقات اولیه پلیس به تعداد ۳۰ فقره سرقت اعتراف و اعلام داشتند وجه ناشی از فروش اموال مسروقه را صرف بازی قمار میکردند.
وی در پایان از معرفی باند ۵ نفره سارقان به همراه ۳ نفر از مالخران اموال مسروقه به مقام قضایی خبر داد و گفت میطلبد شهروندان با انجام اقدامات خودمراقبتی راههای سوءاستفاده سارقان را سلب کنند.
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