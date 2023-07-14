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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۴

مدیرکل بانوان استانداری خراسان شمالی:

برگزیدگان رویداد ملی جوانی جمعیت در خراسان شمالی تقدیر می‌شوند

برگزیدگان رویداد ملی جوانی جمعیت در خراسان شمالی تقدیر می‌شوند

بجنورد_ مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی از برگزاری رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با شعار «سهم من ازجوانی ایران» و با محوریت رشد ازدواج و فرزندآوری خبر داد.

زهرا معینی یکتا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با شعار سهم من از جوانی ایران و با محوریت رشد ازدواج و فرزندآوری در خراسان شمالی برگزار می‌شود.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: این رویداد در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هفت شاخص خانواده، مدیران، رسانه، نخبگان، دستگاه‌های حاکمیتی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: جمعیت یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتدار ملی ما محسوب می‌شود لذا برگزاری این رویداد می‌تواند کمک مؤثری باشد.

معینی یکتا گفت: ضرورت فرزندآوری و جوانی جمعیت از اولویت‌های کشور است که این مهم همت مردم را می‌طلبد که پای کار نظام و انقلاب اسلامی و کشور ایران باشند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی ادامه داد: آثار توسط هیأت داوران که تحت نظر ستاد علمی این رویداد ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و برترین‌ها در سطح استان در هفت شاخص شناسایی و معرفی شدند و نفرات برتر در استان مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

کد مطلب 5836015

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