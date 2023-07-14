زهرا معینی یکتا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با شعار سهم من از جوانی ایران و با محوریت رشد ازدواج و فرزندآوری در خراسان شمالی برگزار میشود.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: این رویداد در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هفت شاخص خانواده، مدیران، رسانه، نخبگان، دستگاههای حاکمیتی، شرکتها و مؤسسات خصوصی و سازمانهای مردم نهاد مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی در ادامه افزود: جمعیت یکی از مؤلفههای اصلی اقتدار ملی ما محسوب میشود لذا برگزاری این رویداد میتواند کمک مؤثری باشد.
معینی یکتا گفت: ضرورت فرزندآوری و جوانی جمعیت از اولویتهای کشور است که این مهم همت مردم را میطلبد که پای کار نظام و انقلاب اسلامی و کشور ایران باشند.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی ادامه داد: آثار توسط هیأت داوران که تحت نظر ستاد علمی این رویداد ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و برترینها در سطح استان در هفت شاخص شناسایی و معرفی شدند و نفرات برتر در استان مورد تقدیر قرار میگیرند.
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