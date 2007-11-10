بلر در اندیشه ریاست بر اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه‌ دیلی تلگراف،"تونی بلر" روز گذشته پس از سخنرانی در دانشگاه ملی سنگاپور در پاسخ به پرسشی درباره‌ اینکه آیا دیدار بعدی وی از سنگاپور در زمان حضورش در سمت ریاست اتحادیه‌ اروپا خواهد بود یا خیر؟ با شوخی پاسخ داد: درباره ریاست اتحادیه‌ اروپا باید بگویم که در این مسیر، بدون معطلی گام بر خواهم داشت. این نوع حرکت خوب نیست، اما به دلیل کوتاهی زمان باید این گونه حرکت کرد.

بر اساس این گزارش، درحالی که گمانه ‌زنیها برای حضور بلر در پست ریاست اتحادیه‌ اروپا هم‌چنان ادامه دارد؛ از "الکساندر کواشینوفسکی" رئیس جمهوری سابق لهستان "برتی آهرن" رهبر ایرلند شمالی و "آندرس فوگ راسموسن" نخست وزیر دانمارک به عنوان نامزدهای دیگر این سمت نام برده می شود.



به گزارش مهر، بحث نشستن بلر بر کرسی ریاست اتحادیه اروپا از ماه گذشته و پس از برگزاری نشست لیسبون که در آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طولانی شدن دوره رهبری این اتحادیه حمایت کرده بودند، قوت گرفت.

در آن تاریخ همین روزنامه با ارائه گزارشی در این باره نوشت : با طولانی شدن مدت زمان ریاست اتحادیه اروپا، نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهوری فرانسه تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا موافقت کشورهای عضو را با ریاست بلر بر اتحادیه اروپا جلب کنند.