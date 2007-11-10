شورای نگهبان مصوبه حذف کنکور را تایید کرد

تایید مصوبه حذف کنکور
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در مورد طرح پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (موسوم به طرح حذف کنکور) گفت : این طرح پس از اصلاحات که در جلسه مورخ 9 آبان ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه مورخ 16/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید مصوبه ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح دو فوریتی ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا مصوب جلسه مورخ 8 آبان 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/8/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس این قانون ، مرکزی پژوهش به منظور دستیابی به فناوری فضایی و بهره گیری از آنها در مقابله با بلایای طبیعی تاسیس می شود که دارای شخصیت حقوقی است و زیر نظر وزارت ارتباطات انجام وظیفه می کند.
عدم تایید ایجاد ردیف مستقل برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش
همچنین کدخدایی از عدم تایید مصوبه ایجاد ردیف مستقل برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش خبر داد و گفت : طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386 مصوب جلسه مورخ 22 مهر ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می شود : اصل این طرح چون اصلاح بودجه است باید به شکل لایحه متمم بودجه از سوی دولت ارسال شود لذا مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. همچنین عنوان " سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور " به دلیل انحلال این سازمان باید اصلاح شود.
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