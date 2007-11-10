شورای نگهبان مصوبه حذف کنکور را تایید کرد

تایید مصوبه حذف کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در مورد طرح پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (موسوم به طرح حذف کنکور) گفت : این طرح پس از اصلاحات که در جلسه مورخ 9 آبان ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه مورخ 16/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید مصوبه ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح دو فوریتی ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا مصوب جلسه مورخ 8 آبان 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/8/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.