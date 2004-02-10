22 بهمن ، نمايشگر انديشه امام (ره) است

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين مراسم كه در حسينيه جماران برگزار شد، در ابتدا مداحان اهل بيت، در وصف اميرالمومنين (ع) مديحه سرايي كردند. درادامه حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني ، با تبريك عيد سعيد غدير و دهه مبارك فجر به شركت كنندگان در اين مراسم گفت: 22 بهمن ، نمايشگر انديشه امام بزرگ ما و نشانگر آن است كه همه اختلاف سليقه ها در درون نظام است.

وي با ابراز اميدواري به شركت همه اقشارمردم در راهپيمايي 22 بهمن گفت : همه با هر سليقه و گرايش با كنار گذاشتن گله ها و اختلافات ، در راهپيمايي 22 بهمن شركت مي كنيم تا همگان بدانند اصل انقلاب اسلامي ميثاق مشترك همه ما است.

فرزند يادگار امام (س) در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح واقعه غدير خم و امامت اميرالمومنين علي (ع) پرداخت.