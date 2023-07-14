طرح «خانواده متعالی» باید مردمی و تمام آحاد جامعه را دربر گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین اهداف فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین (ع) نشر فرهنگ امر به معروف به نهی از منکر در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس متذکر شد: نشر فرهنگ قیام امام حسین (ع) موجب شده تا بسیاری از ملت‌های آزادی خواه جهان در مقابل ظلم ایستاده و زمینه را برای ظهور امام زمان (عج) فراهم کنند.

آیت الله دژکام تاکید کرد: طی هفته گذشته شاهد حضور بانوان محجبه شیرازی در ورزشگاه ۲۵ هزار نفری حافظیه و آرامگاه حافظ بودیم و شعار این بانوان نیز شیراز شهر حیا و عفاف بود.

وی با اشاره به روز ارتباطات خاطرنشان کرد: یکی از ارزش‌های دینی در جامعه اسلامی آن است که اگر مردم یک کشور مورد ظلم و نابرابری قرار گرفتند وظیفه ملت مسلمان ایران است که از آنان حمایت کرده و ارتباطات خود را با ملت‌های مظلوم جهان حفظ کنند.

آیت الله دژکام در خصوص روز خانواده نیز تاکید کرد: فعالیت‌هایی در راستای توسعه فعالیت‌های مبتنی بر خانواده در استان آغاز شده که باید این موضوعات در جامعه استمرار داشته باشد از این رو باید طرح «خانواده متعالی» با همکاری دستگاه‌های اجرایی و انجمن‌های مردم نهاد توسعه یافته و مشمول تمامی آحاد جامعه شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در خطبه‌های اعتقادی نماز جمعه شیراز نیز بیان کرد: تمامی فعالیت‌هایی که انسان در زندگی انجام می‌دهد به گونه‌ای است که در قیامت باید نسبت به پاسخگویی آن اعمال نزد خداوند آماده باشد.

وی اضافه کرد: موضوع امامت و ولایت از جمله اساسی‌ترین مسائلی است که در اسلام به آن تاکید شده البته امامت و ولایت دریچه جدیدی پیش روی جهانیان باز کرده و عاملی برای تعالی انسان خواهد شد.

آیت الله دژکام خاطرنشان کرد: موضوع امامت و ولایت با اسلام عجین شده و استمرار ولایت عاملی بوده که منجر به ادامه حیات بشر در جهان خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول فلسفه سیاسی اسلام بر این اساس استوار است که از جانب خداوند همواره عامران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه وجود داشته که این افراد پیامبران و ائمه اطهار (ع) هستند و این افراد دارای علومی بوده که می‌توانند حقانیت ولایت را به اثبات برسانند.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: ارتباط داخلی امت با امام از طریق ولایت فقیه شکل گرفته از این رو است که نقش ولایت فقیه در جامعه اسلامی ایران نقش مهم و اثرگذاری دارد.