به گزارش خبرگزاری مهر، صبح جمعه امضای تفاهمنامه همکاری استانداری خراسان جنوبی و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای محرومیتزدایی انجام شد.
این تفاهمنامه را سردار جمالالدین آبرومند، دبیر قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی (ع) و دکتر جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی در محل استانداری خراسان جنوبی امضا کردند و بین طرفین مبادله شد.
این تفاهمنامه در راستای تحقق تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری، اهداف بیانیه گام دوم انقلاب و در راستای گسترش عدالت اجتماعی، محرومیتزدایی، توانمندسازی اقتصادی استان با استفاده از راهبردهای توان افزایی و ظرفیت سازی برپایه مشارکت مردم با هدف ایجاد رشد و توسعه پایدار عمرانی، اقتصادی و اجتماعی خراسان جنوبی به امضا رسید.
موضوع این تفاهمنامه، بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای مدیریتی، اجرایی و مالی طرفین و هم افزایی به منظور محرومیت زدایی و پیشرفت منطقهای در استان خراسان جنوبی در موضوعات آبرسانی، آبخیزداری و احیای قنوات، مسکن محرومان، راه روستایی، پیشرفت منطقهای و رفع معضلات حاشیه نشینی، اشتغال، امنیت غذایی، مدرسه روستایی، بهداشت و درمان، روستای مولد، آمایش شهرستانی، علم و فناوری، حوزه عشایری و سایر است
مدت اجرای این تفاهمنامه، سه سال شمسی از تاریخ امضاء است و تمدید آن منوط به توافق طرفین خواهد بود و عقد قراردادها در خصوص هر یک از موضوعات ۲ ماه پس از امضای صورت جلسه صورت خواهد گرفت، همچنین بسیج منابع و امکانات طرفین و زیر مجموعه آن برای اجرای موضوعات مورد توافق مورد اهتمام طرفین باشد.
تامین منابع مالی تفاهمنامه، عامل اجرایی مصوبات از طرف قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه استان است، با تامین اعتبار از محل اعتبارات و منابع استانی شامل اعتبارات نقدی مولدسازی داراییها به میزان ۷۰ درصد و تامین منابع از محل ظرفیتهای قرارگاه، اعتبارات ملی و تئاتر نفت به میزان ۳۰ درصد است.
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