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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

وزیر ارشاد:

فومن از مراکز اصلی رشد نیروهای انسانی فاخر در کشور است

فومن از مراکز اصلی رشد نیروهای انسانی فاخر در کشور است

فومن- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ستارگان زیادی از فومن در آسمان هنر ایران اسلامی درخشیده اند گفت: فومن یکی از مراکز اصلی رشد نیروهای انسانی فاخر و ارزشمند در کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه فومن با بیان اینکه ستارگان زیادی از فومن در آسمان خدمت و هنر و ارزش‌های ایران اسلامی درخشیده‌اند، گفت: فومن یکی از مراکز اصلی رشد نیروهای انسانی فاخر و ارزشمند در کشور بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه به دنبال ایجاد رشد و توسعه و عدالت فرهنگی و هنری هستیم، افزود: همه نقاط کشور باید از استعدادهای رشد برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال حمایت و نظارت است، اظهار داشت: کار اصلی اجرا باید بر عهده مردم باشد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه مردم ایران اسلامی و شهرستان فومن مردم فرهنگ دوست و انقلابی هستند، متذکر شد: سرود سلام فرمانده نیز یکی از اثرات جدید و فاخر هنری و ارزشی مردم گیلان بود که جهانی شد.

وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه اخلاص و یاری حضرت امام عصر (عج) موجب جهانی شدن این سرود شد، ادامه داد: انقلاب اسلامی نیز با اخلاص مردم انقلابی و پشتیبانی امام زمان (عج) پیروز شده است.

اسماعیلی با یادآوری اینکه مردم هسته سخت انقلاب اسلامی هستند، گفت: اراده پولادین مردم با کمک حق تعالی پرچم انقلاب اسلامی را به دست صاحب اصلیش خواهد رساند.

کد مطلب 5836148

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