فومن از مراکز اصلی رشد نیروهای انسانی فاخر در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه فومن با بیان اینکه ستارگان زیادی از فومن در آسمان خدمت و هنر و ارزش‌های ایران اسلامی درخشیده‌اند، گفت: فومن یکی از مراکز اصلی رشد نیروهای انسانی فاخر و ارزشمند در کشور بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه به دنبال ایجاد رشد و توسعه و عدالت فرهنگی و هنری هستیم، افزود: همه نقاط کشور باید از استعدادهای رشد برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال حمایت و نظارت است، اظهار داشت: کار اصلی اجرا باید بر عهده مردم باشد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه مردم ایران اسلامی و شهرستان فومن مردم فرهنگ دوست و انقلابی هستند، متذکر شد: سرود سلام فرمانده نیز یکی از اثرات جدید و فاخر هنری و ارزشی مردم گیلان بود که جهانی شد.

وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه اخلاص و یاری حضرت امام عصر (عج) موجب جهانی شدن این سرود شد، ادامه داد: انقلاب اسلامی نیز با اخلاص مردم انقلابی و پشتیبانی امام زمان (عج) پیروز شده است.

اسماعیلی با یادآوری اینکه مردم هسته سخت انقلاب اسلامی هستند، گفت: اراده پولادین مردم با کمک حق تعالی پرچم انقلاب اسلامی را به دست صاحب اصلیش خواهد رساند.