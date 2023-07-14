  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

امام جمعه موقت گرگان:

والدین به رسالت سنگین خود در قبال فرزندانشان واقف باشند

والدین به رسالت سنگین خود در قبال فرزندانشان واقف باشند

گرگان- امام جمعه موقت گرگان با اشاره به اهمیت نقش پدر و مادر در قبال فرزندان گفت: پدر و مادر رسالت سنگینی در قبال فرزندان خود بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم لیوانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به اهمیت نقش پدر و مادر در قبال فرزندان، اظهار کرد: پدر و مادر مسئولیت بسیار سنگینی در مقابل فرزندان خود دارند و باید بدانند چگونه فرزند خود را تربیت کنند.

وی با اشاره به اینکه تربیت فرزند کار ساده ای نیست، افزود: افراد باید قبل از ازدواج در خصوص فرزند آوری تحقیق کنند و نسبت به نحوه تربیت کودکان آشنایی داشته باشند.

امام جمعه موقت گرگان گفت: باید توجه داشته باشیم که تربیت و شخصیت فرزند ابتدا در خانه شکل می‌گیرد و اگر روزی فرزند کج روی کرد نباید جامعه یا آموزش و پرورش را مقصر دانست.

وی اظهار کرد: خانواده‌ها باید این را توجه داشته باشند کودکان از دو سالگی متوجه خیلی از موضوعات می‌شوند و اتفاق‌هایی که در مقابل دیدگانشان رخ می‌دهد برای همیشه در ذهنشان نقش می‌بندد و این می‌تواند در شخصیت سازی فرد نقش داشته باشد.

لیوانی با اشاره به اینکه کودک در آغوش مادر عواطف و احساسات را یاد می‌گیرد، افزود: پدر و مادرها نباید در مقابل فرزند خود هر رفتاری با یکدیگر داشته باشند و کاری نکنند که سرنوشت آنها به جدایی کشیده شود که این آسیب جدی به روحیه کودکان وارد می‌کند.

امام جمعه گرگان گفت: پدر و مادر باید در مقابل فرزندان خود با محبت و عشق با یکدیگر صحبت کنند تا این روحیه لطیف در وجود فرزند ایجاد شود چرا که حرکت زشت ممکن است تأثیرات بدی برجای بگذارد.

کد مطلب 5836158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها