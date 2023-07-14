والدین به رسالت سنگین خود در قبال فرزندانشان واقف باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم لیوانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به اهمیت نقش پدر و مادر در قبال فرزندان، اظهار کرد: پدر و مادر مسئولیت بسیار سنگینی در مقابل فرزندان خود دارند و باید بدانند چگونه فرزند خود را تربیت کنند.

وی با اشاره به اینکه تربیت فرزند کار ساده ای نیست، افزود: افراد باید قبل از ازدواج در خصوص فرزند آوری تحقیق کنند و نسبت به نحوه تربیت کودکان آشنایی داشته باشند.

امام جمعه موقت گرگان گفت: باید توجه داشته باشیم که تربیت و شخصیت فرزند ابتدا در خانه شکل می‌گیرد و اگر روزی فرزند کج روی کرد نباید جامعه یا آموزش و پرورش را مقصر دانست.

وی اظهار کرد: خانواده‌ها باید این را توجه داشته باشند کودکان از دو سالگی متوجه خیلی از موضوعات می‌شوند و اتفاق‌هایی که در مقابل دیدگانشان رخ می‌دهد برای همیشه در ذهنشان نقش می‌بندد و این می‌تواند در شخصیت سازی فرد نقش داشته باشد.

لیوانی با اشاره به اینکه کودک در آغوش مادر عواطف و احساسات را یاد می‌گیرد، افزود: پدر و مادرها نباید در مقابل فرزند خود هر رفتاری با یکدیگر داشته باشند و کاری نکنند که سرنوشت آنها به جدایی کشیده شود که این آسیب جدی به روحیه کودکان وارد می‌کند.

امام جمعه گرگان گفت: پدر و مادر باید در مقابل فرزندان خود با محبت و عشق با یکدیگر صحبت کنند تا این روحیه لطیف در وجود فرزند ایجاد شود چرا که حرکت زشت ممکن است تأثیرات بدی برجای بگذارد.