استقرار توده هوای گرم در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی استقرار توده هوای گرم، حداقل تا اواسط هفته آینده برای استان خوزستان پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: بر این اساس وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و بخشهایی از شمال خوزستان مورد انتظار است.
سبزه زاری عنوان کرد: همچنین از فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی و بعضاً غربی استان خوزستان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج پیش بینی میشود.
وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰.۲ و بستان با ۲۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۸.۴ و حداقل به ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
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