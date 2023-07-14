استقرار توده هوای گرم در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی استقرار توده هوای گرم، حداقل تا اواسط هفته آینده برای استان خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و بخش‌هایی از شمال خوزستان مورد انتظار است.

سبزه زاری عنوان کرد: همچنین از فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی و بعضاً غربی استان خوزستان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰.۲ و بستان با ۲۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۸.۴ و حداقل به ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.