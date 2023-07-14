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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

استقرار توده هوای گرم در خوزستان

استقرار توده هوای گرم در خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از استقرار توده هوای گرم در استان و وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی استقرار توده هوای گرم، حداقل تا اواسط هفته آینده برای استان خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و بخش‌هایی از شمال خوزستان مورد انتظار است.

سبزه زاری عنوان کرد: همچنین از فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی و بعضاً غربی استان خوزستان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰.۲ و بستان با ۲۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۸.۴ و حداقل به ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5836167

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    نظرات

    • علی IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
      1 0
      پاسخ
      ای خدا کجا بریم از این گرما ... شما که صاحب عدالتی چرا یکی یخ زده یکی میسوزه
    • حجت IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
      2 0
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      چرا راستش و نمی‌گین من کجا میتونم عکس بفرستم دیروز دزفول ۵۷ درجه بود.با پراید نمیشه تو ظهر دزفول حرکت کرد چون امپرش به قرمز و خطر میرسه.

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