قاتل تحت تعقیب در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کرمی اظهار کرد: در تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال جاری مردی ۴۴ ساله در یکی از مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه به دنبال اختلاف با یکی از خانواده‌های روستا با استفاده از سلاح شکاری اقدام به تیراندازی کرده که بر اثر این تیراندازی ۲ مرد ۷۴ و ۴۵ ساله به قتل رسیده و ۲ فرد دیگر نیز زخمی شدند.

وی ادامه داد: متهم که فردی سابقه دار بود پس از ارتکاب قتل متواری شده بود که در این رابطه دستگیری وی با جدیت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه تصریح کرد: سرانجام پس از گذشت حدود یک ماه پیگیری شبانه روزی و اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده مأموران پرونده مخفیگاه متهم در خانه باغی واقع در یکی از مناطق روستایی استان کردستان شناسایی و پس از انجام هماهنگی‌های قضائی با توجه به حساسیت موضوع تعداد سه تیم از کارکنان مجرب پلیس آگاهی با همراهی تیم‌هایی از انتظامی استان کردستان برای دستگیری وی به محل اعزام شدند.

کرمی اضافه کرد: در این راستا مخفیگاه متهم که در دامنه یک کوه قرار داشت مورد محاصره قرار گرفت اما وی با اطلاع از حضور مأموران در محل بلافاصله با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت آنان کرد.

وی با اشاره به هشدار و توصیه مأموران به متهم برای تسلیم شدن، بیان کرد: متهم بدون توجه به هشدارها به تیراندازی مستقیم به سمت مأموران ادامه داد که به همین علت مأموران نیز اقدام به تیراندازی متقابل به سمت متهم کردند.

کرمی افزود: پس از حدود ۱۰ دقیقه درگیری و تیراندازی متقابل متهم مجروح و زمین گیر شد که در این راستا بلافاصله هماهنگی لازم برای انتقال وی به مراکز درمانی به عمل آمد اما با وجود تلاش عوامل ۱۱۵ قاتل تحت تعقیب فوت کرد.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه در خاتمه بیان کرد: از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح گرم و ۳۵ عدد فشنگ کشف و با تشکیل پرونده قضائی مراتب کماکان تحت رسیدگی می‌باشد.