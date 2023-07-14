به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر روز جمعه در خطبههای نماز جمعه با اشاره به قرارگیری در ماه ذیاحجه اظهار کرد: در این ماه مناسبتهای نورانی داریم که هر کدام بهعنوان یومالله قلمداد میشوند.
وی با اشاره به نامگذاری امروز بهعنوان روز خانواده تصریح کرد: خانواده کانون مقدسی است که خداوند متعال مقرر کرده بندگانش در آن بوجود بیایند و پرورش یابند.
فاطمی گفت: انسان اولین گام تربیت را در خانواده میبیند و شالوده تربیت در این کانون شکل میگیرد، منش و روش پدر و مادر و حتی پدربزرگها و مادربزرگها و سایر اعضا در شکلگیری شخصیت فرزندان تأثیر بسزایی دارد.
امام جمعه موقت شهرکرد بیان داشت: فرد نحوه سلوک، رفتار و زندگی خود را قدم به قدم در خانواده میآموزد و مسیر امرار معاش خانواده اهمیت بالایی دارد، آثار ناشی از خوردن مال حرام غیر قابل جبران است.
فاطمی تأثیر شیر مادر در نحوه شکلگیری شخصیت افراد را غیرقابل انکار دانست و بیان داشت: همنشین افراد نیز در این زمینه تأثیر بالایی دارد.
وی تاکید کرد: حرامخواری در گذر کردن از خط قرمزهای خدا تأثیر دارد و یک فرزند برای آنکه به ثمر برسد باید موارد مختلفی مورد نظر باشد.
امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به اهمیت حجاب اضافه کرد: در این زمینه هم مادرها و هم پدرها نقش دارند و برای تحقق آن باید حرف و عمل آوالدین در این زمینه یک شکل باشد، چراکه فرزند حرف پدر و مادری که خود رفتار نادرستی دارند را گوش نمیکنند.
وی افزود: نباید بانوان محجبه در مقابل بیحجابها کوتاه بیایند و لازم است دختران ایرانی و اسلامی قافیه را نبازند و اجازه ندهند فکر مخالف امر خدا خود را ظاهر کند و بدون دعوا و ناراحتی این زنان محجبه وارد این مبارزه شوند.
فاطمی گفت: زنان و دختران محجبه باید قدر خود را بدانند چراکه روایاتی که درخصوصرنشانههای آخرالزمان آمده را امروز شاهدیم، و این نشان میدهد این زنان و دختران راه را درست انتخاب کردهاند.
امام جمعه موقت شهرکرد خاطرنشان کرد: در روایات آمده که زنانی در آخرالزمان هستند که محکم و استوار پای اعتقادات خود ایستادهاند و تن به گناه نخواهند داد.
وی افزود: ایران کشور ثروتمندی است، بنابراین نباید مردم آن در فقر زندگی کنند.
فاطمی یادآور شد: در طول تاریخ برخی حاکمان سیاسی باعث رکود و عقبگرد کشور شدهاند اما امروز ملت ایران با وجود دشمنی ابرقدرتها روی پای خود ایستاده است.
امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، اذعان داشت: بهزیستی و تأمین اجتماعی نهادهایی حمایتی هستند که به همت امامین انقلاب فعال شده و در بسیاری از کشورهای جهان سوم وجود ندارند.
وی گفت: از بهزیستی و تأمین اجتماعی انتظار داریم که جامعه را به سمت غنا و خودکفایی و بینیاز شدن افراد از اینگونه حمایتها پیش ببرند و این همافزایی شکل بگیرد.
فاطمی با بیان اینکه شورای نگهبان از نهادهای مبارک انقلاب است تاکید کرد: ما در کشوری اسلامی زندگی میکنیم که به برکت خون شهدا قوت یافته لذا شایسته است که قوانین ما بر طبق موازین اسلامی شکل بگیرد که شورای نگهبان مراقبت دارد تا این اتفاق بیفتد و قوانین بر طبق قانون اساسی باشد.
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