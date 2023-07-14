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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

طوفان ۵۶۵ نفر را در سیستان راهی بیمارستان کرد

طوفان ۵۶۵ نفر را در سیستان راهی بیمارستان کرد

زاهدان- مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از مراجعه ۵۶۵ نفر در پی وقوع طوفان در منطقه سیستان به مراکز بهداشتی و درمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محبی، پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در پی موج جدید وزش باد در منطقه سیستان از ۲۱ تیرماه جاری تاکنون در پنج شهرستان منطقه سیستان شامل زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز ۵۶۵ نفر از مردم این منطقه‏ راهی بیمارستان و مراکز درمانی شدند که از این تعداد ۴۶ نفر اکنون بستری هستند.

وی اضافه کرد: مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم در این مدت بوده است.

این مقام مسئول گفت: تمامی نیروهای ‏امدادی و خدمات‌رسان در مسیرهای ارتباطی شمال استان و منطقه سیستان در حالت آماده‌باش ‏هستند تا در صورت نیاز اقدام به کمک‌رسانی به شهروندان کنند.‏

کد مطلب 5836175

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