به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران بندر امام با گرامیداشت ۲۵ تیر روز بهزیستی و تأمین اجتماعی اظهار کرد: مردم از این سازمان انتظاراتی دارند که باید مسئولان این سازمان این مطالبات را پیگیری و محقق کنند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در حوزه درمان شهرستان عملکرد مطلوب و رضایت‌بخشی نداشته است. بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در حوزه درمان در شهرستان هیچ‌گونه خدمات درمانی نمی‌گیرند و سوال همه این است که سازمان تأمین اجتماعی بابت کدام خدمات درمانی از بیمه‌شدگان حق بیمه می‌گیرد.

امام جمعه بندر امام ادامه داد: بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان ماهشهر وضعیت نامطلوبی دارد و به لحاظ تجهیزات پزشکی و پزشک متخصص با کمبودهایی مواجه است؛ به‌راستی چرا شهرستانی با این همه ظرفیت و ثروت مردم آن باید برای درمان به استان‌های دیگر مراجعه کنند.

وی به وضعیت بهداشت و درمان بندر امام اشاره کرد و گفت: درمانگاه تأمین اجتماعی بندر امام کمبود پزشک و امکانات دارد و به ویژه در شیفت شب این مشکل بیشتر احساس می‌شود که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی ادامه داد: نکته تأسف‌بار این است که زایشگاه راه زینب را که از کم‌ترین امکانات درمانی محروم است، به عنوان بیمارستان معرفی کرده‌اند که حتی در حد یک درمانگاه هم نیست و این کار توهین آشکار به مردم است.

حجت الاسلام عبادی بیان کرد: بر اساس اسناد موجود از سال ۹۹ قرار بود یک کلینیک تخصصی در بندر امام از محل اعتبارات شورای راهبردی احداث شود اما تا به امروز از اجرایی شدن این مصوبه خبری نیست و معلوم نیست اعتبار این پروژه کجا هزینه شده است.

وی یادآور شد: یکی از مطالبات جدی و فوری مردم بندر امام این است که هر چه سریع‌تر بیمارستان ۶۴ تخت خوابی این شهر تجهیز و راه‌اندازی شود. وضعیت درمان در بندر امام به هیچ وجه مطلوب نیست و مردم در این حوزه مشکلات عدیده‌ای دارند که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

حجت الاسلام عبادی با گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان به فرمان حضرت امام راحل، گفت: شورای نگهبان بهترین دستگاه در حراست از نظام اسلامی است و به هیچ شکلی نباید تضعیف شود.

وی تاکید کرد: امروز ما برای اینکه به وصیت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «نگذارید این انقلاب به دست نااهلان بیفتد» عمل کنیم باید برای تصدی همه مسئولیت‌ها نهادی همانند شورای نگهبان داشته باشیم تا هیچ نااهلی نتواند در نظام مقدس اسلامی مسئولیت بگیرد و حقوق مردم را ضایع کند.