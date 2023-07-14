به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازدرهوا ظهر جمعه در حاشیه برپایی میز خدمت در مصلی نماز جمعه بوشهر که با حضور استاندار بوشهر همراه بود اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال هزار و ۵۰ میلیارد تومان به جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی استان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: این مبلغ شامل ۳۱ میلیارد تومان بیمه بیکاری، هزار میلیارد تومان بابت تعهدات بلند مدت و ۲۸ میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت است که نسبت به ۵۱۰ میلیارد تومان مدت مشابه سال گذشته ۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: در حال حاضر به هزار و ۵۸۳ نفر در این استان ماهانه ۱۱ میلیارد تومان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

وی اظهار کرد: سال گذشته هزار و ۴۰۰ سهمیه وام (هفت تا ۱۲ میلیون تومان) به مبلغ بیش از ۱۴ میلیارد تومان بود که به ۹۵۰ نفر تاکنون پرداخت شده است.

پرداخت در کوتاه‌ترین زمان

وی ادامه داد: امسال نیز تاکنون مبلغ ۳۱۰ سهمیه پرداخت وام به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه تخصیص یافته که با بارگذاری در سیستم در اختیار مستمری بگیران قرار می‌گیرد و در انتظار سهمیه‌های بعدی هستیم.

بازدرهوا با اشاره به تأخیر در پرداخت بیمه تکمیلی مستمری بگیران گفت: بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب مردم در بخش درمان به غیر از بیماری نباید مشکل دیگری داشته باشند در همین ارتباط با هماهنگی انجام شده با بیمه آتیه سازان تلاش شده که بررسی مدارک و مستندات درمانی بازنشستگان در مدت یک ماه انجام شود.

وی با اشاره به پرداخت ۵۰ درصد سرانه بیمه تکمیلی مستمری بگیران از سوی دولت افزود: تلاش شده که مطالبات مستمری بگیران در کوتاه زمان پرداخت شود.

بازدرهوا خاطرنشان کرد: کل تعهدات پرداختی بابت هزینه درمان هزار و ۴۱۷ میلیارد تومان بوده است.

