«محرم» فرصتی ناب برای برگشت انسان به مسیر کمال و تعالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بهرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فریدن، ضمن دعوت نمازگزاران و تمامی مردم به رعایت تقوا و با اشاره به مناسبت امروز، روز پیمان و وفاداری ملت مؤمن و متدین با امام راحل اظهار کرد: ملت ما همواره با هوشمندی و اعتقاد تام به دین و نظام مقدس جمهوری بر دشمنان پیروز شده‌اند.

وی با اشاره به مناسبت پیش رو یعنی روز بهزیستی و تأمین اجتماعی اظهار کرد: سازمان بهزیستی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اتخاذ تدابیر لازم در این راستا، حمایت از افراد نیازمند، معلولان ذهنی و جسمی تشکیل شده و با تمام توان تلاش می‌کند بدون اینکه آبروی کسی ریخته شود مقداری از رنج و درد این خانواده‌ها را کم کند.

امام جمعه موقت شهرستان با توجه به فرارسیدن ایام حزن و اندوه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایشان، افزود: ماه محرم ماه هدایت است و این ماه فرصت مناسبی است برای کسانی که مسیر خود را گم کرده‌اند تا در این ماه به واسطه لطف اباعبدالله و ائمه به مسیر هدایت برگردند و راه خود را پیدا کنند.

بهرامی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی با برنامه‌ریزی دقیق و اعزام طلاب و روحانیون و مداحان به شهر و روستاها و هیئت‌ها فضای مناسبی را برای استفاده همه مردم به خصوص جوانان در این ایام فراهم کند.

وی تاکید کرد: هیئت‌های عزاداری با رعایت نظم و مقررات وضع شده توسط سازمان تبلیغات، عزاداری سالار شهیدان را به بهترین شکل انجام بدهند تا تمام مردم از این فرصت و ایام استفاده ببرند.

امام جمعه موقت شهرستان فریدن گفت: از مردم عزیز شهرستان نیز می‌خواهم با همکاری لازم شهر و محله و مساجد را مزین به نام و پرچم عزای امام حسین (ع) کنند تا مراسم امسال محرم را هم مانند سال‌های قبل با شکوه و نظم برگزار کنیم.