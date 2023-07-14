شورای نگهبان نهادی انقلابی و اثرگذار در انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد بر اهمیت تبلیغ توسط طلاب و روحانیون تاکید کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه تبلیغ به روز با استفاده از ابزارهای جدید را تأثیرگذار دانستند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس شورای نگهبان است که این نهاد، یک نهاد انقلابی و مؤثر در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

علما با بیان اینکه فضای مجازی دارای اثرات مثبت و منفی است، بیان کرد: خانواده‌ها از فرزندان خود در برابر اثرات مخرب این فضا مراقبت کنند زیرا خانواده نهادی بنیادی در تربیت فرزندان است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه در پایان از سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه برای دستگیری قاتلان شهدای مدافع امنیت کرمانشاه سجاد امیری و مهدی شاه ملکی تقدیر و تشکر کرد.