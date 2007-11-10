تمام مصوبات استانی سفر رئیس جمهور در مخابرات رودبار محقق شد

مدیر مخابرات رودبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از این تعهدات تقویت BTS موبایل در سطح شهرستان بود که به طور کامل انجام شد و کلیه BTS ها از کم ظرفیت به پر ظرفیت تبدیل شدند.

وی خاطرنشان کرد: ظریب نفوذ تلفن در این منطقه از حدود 23 درصد، امسال به 33 درصد رسید و ظریب نفوذ خانوار نیز از مرز 160گذشت.

شفاعی با اشاره به تقویت مراکز تلفن در رودبار افزود: مرکز جیرنده از 512 به یک هزار و 500 شماره افزایش و مرکز جوبن از 256 به 512 شماره افزایش یافته است.

این مسئول درباره وضعیت تلفن در مناطق روستایی عنوان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی نظیر پراکندگی، پهناوری و صعب العبور بودن شهرستان تعدادی از روستاهای این منطقه دارای مشکل هستند.

وی عنوان کرد: در سال گذشته 70 روستا در رودبار صاحب تلفن خانگی شدند این در حالی بود که تنها 30 روستا تا آن زمان از نعمت تلفن خانگی بهره مند بود.

شفاعی با بیان این که اولویت بندی واگذاری تلفن ثابت با شاخص جمعیت انجام می گیرد، ادامه داد: یکی از دغدغه های مردم منطقه داشتن ISP و اینترنت بوده که این مسئله در سه شهر رستم آباد، رودبار و منجیل حل شده است و همینطور اینترنت روستایی در هفت روستایی این شهرستان انجام و بقیه در حال انجام و تجهیزات مورد نیاز آن نیز خریداری شده است.

وی افزود: امسال توسعه هفت مرکز و هشت سایت BTS برای پوشش جاده ها و روستا ها در این منطق در حال انجام است.

شهرستان رودبار با بیش از 100 هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان واقع شده است.