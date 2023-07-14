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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

رئیس اورژانس و مدیر حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خبر داد؛

پایان زندگی یک کودک هشت ساله با اشتباهات غیرقابل جبران رانندگان

پایان زندگی یک کودک هشت ساله با اشتباهات غیرقابل جبران رانندگان

ساوه- رئیس اورژانس و مدیر حوادث و فوریت های پزشکی ساوه گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور بوئین زهرا - ساوه جان دختر هشت ساله را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام صیدی روز جمعه در این خصوص اظهار کرد: حادثه‌ای در ساعت ۹ صبح جمعه به دنبال واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ رخ داد که سه مصدوم و یک فوتی که کودکی هشت ساله بود به همراه داشت.

وی گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور بوئین زهرا - ساوه جان دختر هشت ساله را گرفت.

رئیس اورژانس و مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه افزود: سه مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه پیش بیمارستانی توسط ۲ کد عملیاتی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ خشکرود و امانیه به مرکز درمانی شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

کد مطلب 5836261

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