میدان رزم در جنگ ترکیبی تمرکز بر تغییرات شناختی است

سینا قربانی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مازندران، میگوید: بهرهگیری از رسانه با هدف تحریف و دستکاری افکارعمومی، تغییر و بازآفرینی تصاویر و روایتسازی هدفمند از وقایع به دلیل ارزان بودن و توان آسیب رساندن در میانمدت و بلندمدت بهعنوان یک ابزار راهبردی در جهان بکارگیری میشود.
وی افزود: بر اساس پژوهشهای موجود از جمله مطالعات موردی سپهرخلجی، در نسل چهارم جنگها دستیابی به اهداف سیاسی دیگر به ابزار سنتی جنگ وابسته نیست، بلکه تمرکز بر تغییرات شناختی و ادراکی به عناصر حیاتی این رویارویی تبدیل شده است و در این پارادایم، میدان رزم اصلی در عرصه تهدیدهای ترکیبی فضای ذهنی جامعه هدف و بخش مهمی از این نبرد در قالب تهدیدات مرتبط با اثرگذاری بر افکارعمومی در بستری از ارتباطات و اطلاعات است.
قربانی با اشاره بر اینکه تأثیرات روانی، حاصل از پمپاژ اخبار هدفمند و جهتدار، القای شبهات، اخبار کژآگاهساز و شایعه با هدف ناامیدسازی مخاطبان و ایجاد حس بدبینی افکارعمومی، بر ادراک و نگرش جامعه اثرگذاری مستقیم دارد، اظهار کرد: با این روش مرکزهای خارجی کنترل ذهن، مخاطبان را به سمت رفتار و اهداف مورد نظر خود هدایت و دلالت میدهند.
این کارشناسارشد مطالعات رسانه، میافزاید: تحولات جدید حوزه ارتباطات و اطلاعات که محصول بکارگیری ابزارهای نوین رسانهای است، مفهوم مرزهای جغرافیایی را به شکل موجود تغییر داده است و بیتردید شیوه برقراری امنیت در جهانی که متأثر از ارتباطات است با گذشته، تفاوتهای بسیاری دارد.
قربانی، گفت: با توجه به تأثیر مستقیم رسانههای نوین بر امنیت ملی، باید پذیرفت که راهبردهای جدیدی را باید برای برقراری هرچه بیشتر امنیت، طراحی و اجرا کرد.
وی با بیان اینکه باید پذیرفت که نبرد ترکیبی، میدانی برای آزمون و خطا نیست، افزود: در عرصه مقابله نمیتوان فقط منتظر تصمیمگیری های پایتخت بود، بلکه باید هر استان به تناسب سطح تهاجمات ذهنی و ادراکی خود برنامه ریزی داشته باشند.
این کارشناس رسانه، گفت: استان مازندران با توجه به موقعیت جغرافیایی، تعداد زیاد گردشگران و ملاحظات متعدد امنیتی و انتظامی نیازمند تشکیل مرکز فرماندهی کنترل و مقابله ترکیبی مبتنی بر داده است.
نظر شما