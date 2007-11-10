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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۳۹

هنرمندان کرمان تحت پوشش صندوق حمایتی قرار می گیرند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست صندوق حمایت از هنرمندان استان کرمان از تحت پوشش قرار گرفتن 156 هنرمند کرمانی و استفاده از خدمات حمایتی خبر داد.

علی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان استان کرمان با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده و هم اکنون 156هنرمند، خبرنگار و نویسنده کرمانی را تحت پوشش خدمات خود ارائه داده است.

وی خاطرنشان کرد: این خدمات شامل بیمه هنرمندان، حمایت های معیشتی در قالب وام وتسهیلات بانکی و حمایت از آثار و خلاقیت های هنرمندان استان است.

نوربخش با اشاره به اهمیت بیمه خبرنگاران و نویسندگان یادآور شد: هم اکنون در این صندوق 125 هنرمند تحت پوشش قرار دارند که شش نفر از آنان خبرنگار هستند.

وی افزود: افرادی که خواستار عضویت در این صندوق و استفاده از خدمات آن هستند باید مدارک خود را که از آخرین آن بیش از یک سال نگذشته ارائه نمایند.

کد مطلب 583629

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