امکانات دستگاه های اجرایی در اختیار بازنشستگان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا روز جمعه در آئین تجلیل از بازنشستگان کشوری استان کردستان در سنندج اظهار کرد: دولت سیزدهم در شاخص‌های مختلف توجه ویژه‌ای به کردستان دارد و علاقمند به انجام کارهای بزرگ در استان است.

وی از بهره‌برداری از طرح‌های مهم و نیمه تمام چندین ساله در استان در سال جاری خبر داد.

استاندار کردستان اعلام کرد: پروژه راه آهن همدان- سنندج پاییز امسال به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم این پروژه زمینه ساز خدمات بهتر برای رفاه بازنشستگان باشد.

زارعی کوشا با اشاره به ذخایر سرشار معدنی در استان کردستان گفت: استان ما رتبه پنجم ذخایر سنگ آهن را دارد و برای جلوگیری از خام فروشی این ذخایر، مقدمات راه اندازی زنجیره فولاد در استان فراهم شده که با تحقق این مهم زمینه اشتغال برای چندین هزار جوان کردستانی فراهم می‌شود.

وی افزود: امسال ۱۶ هزار و ۸۹۲ هکتار از اراضی دیم کردستان به آبی تبدیل می‌شود که با آبی شدن هر هکتار، زمینه برای اشتغال یک تا سه نفر فراهم می‌شود.

استاندار کردستان تصریح کرد: پیگیری جدی پرداخت فوق العاده مناطق عملیاتی و جنگی بازنشستگان کردستانی از جمله مواردی است که در دولت سیزدهم انجام خواهد شد.

زارعی کوشا از دستگاه‌های اجرایی خواست امکانات رفاهی را در اختیار بازنشستگان دیگر دستگاه‌ها قرار دهند و برای خدمت رسانی به جامعه بازنشستگان استان همه امکانات را به کار گیرند.