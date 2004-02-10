حفاظت از جان آيت الله سيستاني به عهده ما نيست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ،" دان سيونر" سخنگوي پل برمرحاكم منصوب آمريكا درعراق با اعلام اين مطلب افزود: هيچ يك از نيروهاي خارجي مستقر درعراق درحفاظت از جان آيت الله سيستاني شركت نخواهند كرد.

وي افزود : درحال حاضر عراقيها و محافظان آيت الله سيستاني از وي درمحل امني درشهر نجف مواظبت مي كنند.

شايان ذكر است چها روز پيش برخي رسانه هاي خبري از سوء قصد نافرجام به جان آيت الله سيستاني خبر دادند اما مسئولان بيت ايشان اين خبر را تكذيب كردند.