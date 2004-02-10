  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ بهمن ۱۳۸۲، ۱۷:۵۲

سخنگوي رسمي حاكم منصوب آمريكايي درعراق :

حفاظت از جان آيت الله سيستاني به عهده ما نيست

يك مسئول بلند پايه اداره آمريكايي درعراق گفت : آيت الله سيستاني مرجعه شيعيان عراق در محل امني در شهر نجف بسر مي برد و تنها محافظان مسئوليت حفاظت از وي را به عهد دارند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ،" دان سيونر" سخنگوي پل برمرحاكم منصوب آمريكا درعراق با اعلام اين مطلب افزود: هيچ يك از نيروهاي خارجي مستقر درعراق درحفاظت از جان آيت الله سيستاني شركت نخواهند كرد.
وي افزود : درحال حاضر عراقيها و محافظان آيت الله سيستاني از وي درمحل امني درشهر نجف مواظبت مي كنند.
شايان ذكر است چها روز پيش برخي رسانه هاي خبري از سوء قصد نافرجام به جان آيت الله سيستاني خبر دادند اما مسئولان بيت ايشان اين خبر را تكذيب كردند.

کد مطلب 58363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عقیل US ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اینجا نب با اصالت سیستانی اهل گلستان ب خودم افتخار میکنم ک ما بزرگانی مانند ایت الله سیستانی داریم..ماشاالله
    • IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خداوندایشان راازجمیع بلاها حفظبفرماید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها