آثار بخش سینمایی ویدئویی جشنواره کوثر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع رسانی جشنواره فیلم کوثر اعلام کرد هیئت انتخاب بخش سینمایی ویدئویی از میان 51 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره 19 فیلم سینمایی ویدئویی را انتخاب کردند که اسامی فیلم های منتخب به شرح زیر است:

"قطار آن شب" ساخته حمیدرضا حافظی، "مهمان غریب خاک" ساخته سیدمحمد مختاری، "مهربانو" ساخته حبیب الله بهمنی، "طهماسب" ساخته مسعود شاه محمدی، "ماه منیر" ساخته شهره لرستانی، "جایی نزدیک آسمان" ساخته سامان سالور، "نشانی لاله ها" ساخته اکبر منصورفلاح، "به رنگ برف" ساخته حسین پورستار و "روبات" ساخته مهرداد خوشبخت.

"روشنایی دریا" ساخته حسن لفافیان، "گل و تگرگ" ساخته صحرانورد و وزیری، "بهشت منتظر می ماند" ساخته محمدرضا آهنج، "زیارت" ساخته صادق کامیار، "بلند گریه کن" ساخته اسماعیل فلاحپور، "هفت شب" ساخته امیرقاسم راضی، "از شنبه تا پنجشنبه" ساخته حجت قاسم زاده، "شکوه تنهایی" ساخته احمد پایداری، "حضور" ساخته مسعود تکاور و "انتهای جاده" ساخته فرزاد موتمن.

قرار است آثار منتخب پس از معرفی داوران این بخش مورد داوری و ارزشیابی قرار بگیرند. سومین جشنواره فیلم کوثر به همت ستاد آیه‌های ایثار و تلاش و استانداری خراسان رضوی و همکاری معاونت سینمایی وزارت ارشاد در بخش‌های سینمایی، سینمایی ویدئویی، کوتاه و مستند، مسابقه فیلمنامه‌نویسی، فیلم‌های 135 ثانیه‌ای و جنبی 20 تا 23 آذرماه 86 در مشهد برگزار می‌شود.