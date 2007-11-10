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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۸

مدیر اجرایی نمایشگاه مطبوعات:

نمایشگاه اختصاصی مطبوعات به کشف مخاطبان اصلی کمک می‌کند/ پارکینگ طبقاتی مقابل هتل لاله در اختیار مراجعان است

نمایشگاه اختصاصی مطبوعات به کشف مخاطبان اصلی کمک می‌کند/ پارکینگ طبقاتی مقابل هتل لاله در اختیار مراجعان است

محمد کالاجوی رنجبر، تفکیک چهاردهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از نمایشگاه کتاب را از ویژگی های این دوره نمایشگاه مطبوعات دانست و گفت که این کار به کشف مخاطبان اصلی رسانه ها در کشور کمک می کند.

محمد کالاجوی رنجبر مدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری بین المللی نمایشگاه مطبوعات با حضور نمایندگان رسانه های جمعی 15 کشور برای نخستین مرتبه از ویژگی های نمایشگاه چهاردهم است.

وی افزود: دراین دوره حضور انجمن های مختلف خبری و تصویری همچون انجمن منتقدین سینما، مجمع تخصصی مطبوعات کشور، انجمن روزنامه نگاران مسلمان و انجمن عکاسان ایران گسترده تر از ادوار گذشته نمایشگاه مطبوعات بوده است.

رنجبرهمچنین خاطرنشان کرد: در چهاردهمین دوره نمایشگاه مطبوعات نشریات دینی نسبت به سالهای گذشته فعالانه تر حضور یافتند و رسانه ملی به ویژه رادیو جوان در جذب مخاطبین و بازدید کنندگان این نمایشگاه نقش بسزایی ایفا کرد.

مدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، رقابت فشرده در عرصه غرفه آرایی بین مطبوعات و خبرگزاری ها و همچنین برگزاری نشست های تخصصی در حوزه مطبوعات در سه سالن بزرگ 100 تا 600 نفره و ایجاد کارگروه های آموزشی در حوزه رسانه را از دیگر ویژگی های این دوره نمایشگاه مطبوعات عنوان کرد.

او تاکید کرد: دراین دوره نمایشگاه صرفا مطبوعات و خبرگزاری های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه حضور یافتند و نشریات درون سازمانی و بولتن ها حق شرکت در آن را نداشتند.

رنجبر در ادامه ادعای کسانی که معتقدند جدایی نمایشگاه مطبوعات از نمایشگاه کتاب سبب کاهش استقبال از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها شده است، رد کرد و گفت که بر خلاف تصور افراد مذکور، حضور گسترده مردم در جشن مطبوعات به خوبی محسوس است.

مدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، در پایان اعلام کرد برای رفاه حال مخاطبان نمایشگاه مطبوعات، امکاناتی از جمله پارکینگ طبقاتی در مقابل هتل لاله و هماهنگی با راهنمایی و رانندگی ناجا جهت عدم دریافت هزینه برای پارک خودروها در کنار پارکومترها در طول زمان برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته شده است.  

کد مطلب 583633

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