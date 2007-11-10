فشار آمریکا بر شرکتهای چند ملیتی برای قطع رابطه تجاری با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،گاردین با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : شرکتهای چند ملیتی تحت فشارهای روز افزون واشنگتن قرار دارند تا به خاطر برنامه هسته‌ ای ایران، روابط تجاری خود را با این کشور قطع کنند.

به نوشته این روزنامه، در حالیکه شواهد نشان می ‌دهند حمایت کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، آلمان و انگلیس از آمریکا افزایش یافته، واشنگتن شرکت های اروپایی را تهدید کرده که تداوم روابط تجاری آنها با ایران می‌ تواند به منافع آنها در برابر آمریکا آسیب برساند.

در ادامه این گزارش آمده است : زیمنس، یکی از بزرگترین گروه‌ های مهندسی جهان که در ‌آلمان قرار دارد به سبب فشارهای دولتهای‌ آلمان و آمریکا به همه روابط تجاری جدید خود با ایران پایان داده است. این به دنبال تصمیم سه بانک از بانکهای اصلی آلمان برای قطع روابط خود با تهران به دنبال هشدار "دیک چنی" معاون رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه اگر شرکتهای خارجی در تهران باقی بمانند در تجارت با آمریکا دچار مشکل خواهند شد، رخ داد ؛ وزارت امور خارجه آلمان اگرچه با شرکتهای خود همدردی می‌کند، اما در هفته‌ های اخیر از هشدارهای آمریکا حمایت کرده و درباره خطرات تداوم روابط تجاری با ایران با شرکتهایی چون "شل" و "بی.پی" (بریتیش پترلیوم ) صحبت کرده است.

برهمین اساس"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه نیز از شرکت‌ های فرانسوی توتال و جی.دی.اف خواسته است از معاملات تجاری جدید با ایران خودداری کنند.

این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت : آمریکا در حال تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران است و در ماه میلادی گذشته دور جدیدی از تحریمها را علیه این کشور اعمال کرد. این کشور همواره در خفا نزد دولتهای انگلیسی و سایر کشورهای اروپایی گله می کند که تلاشهای آمریکا علیه تهران به سبب تداوم روابط تجاری شرکت‌ های اروپایی با ایران دچار اختلال شده است. اگر تحریمهای اقتصادی تا سال میلادی آینده تاثیرگذار نباشد؛ فشارها برای اتخاذ گزینه نظامی علیه ایران افزایش خواهد یافت.

در ادامه این گزارش آمده است : "نیکلاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی و"استوارت لوی" معاون وزیر خزانه ‌داری آمریکا چندین بار به اروپا سفر کرده‌ اند تا به شرکتهای اروپایی هشدار دهند که در صورت تداوم روابط تجاری خود با ایران با از دست دادن فرصتهای تجاری در آمریکا روبرو خواهند شد.

به گزارش مهر، گاردین در ادامه مطلب خود نوشت : دو بانک از بانکهای انگلیسی که به عنوان دو بانک مرتبط با ایران در واشنگتن پیوسته از آنها یاد می شود،"اچ.اس.بی.سی" و "استاندارد چارترد" هستند و هر دو بانک از حجم عملیاتهای خود در ایران کاسته‌ اند، اما حضور خود در تهران را حفظ کرده ‌اند.

این روزنامه انگلیسی در پایان این گزارش آورده است : برخی مقامهای زیمنس اعلام کرده اند که این شرکت قراردادهای فعلی خود با ایران را به پایان خواهد برد، اما برای بستن قراردادهای جدید با تهران اقدام نخواهد کرد.