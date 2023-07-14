  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۷

استاندار مازندران از خبرنگار مهر در رامسر عیادت کرد

استاندار مازندران از خبرنگار مهر در رامسر عیادت کرد

رامسر- سید محمود حسینی پور استاندار مازندران از خبرنگار مهر در رامسر عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور عصر جمعه در حاشیه عیادت از جلال کمالی خبرنگار مهر در رامسر با اعلام اینکه خبرنگاری یکی از حرفه‌های سخت و استرس زا است، گفت: این استرس به صورت مستقیم بر جسم و روان اصحاب رسانه تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه بسیار خرسندیم که حال ایشان رو به بهبودی است، جلال کمالی را از خبرنگاران خوب استان اعلام کرد که در جمع خبرنگاران فعال به اطلاع رسانی می‌پردازد.

استاندار مازندران به مشکلات اصحاب رسانه و اینکه تشکیلاتی ندارند اشاره کرد و ادامه داد: گاهی خبرهای نقد منصفانه به مذاق برخی مسئولان تلخ آمده چرا که آنان به دنبال خبرهای تعریف و تمجید هستند.

استاندار مازندران در پایان با اشاره به اینکه مردم و مسئولین قدردان زحمات اصحاب رسانه هستند، گفت: این استان جامعه خبرنگاری بزرگی دارد که نیازمند همگرایی و همدلی بین مسئولان و اصحاب رسانه هستیم.

جلال کمالی خبرنگار مهر در رامسر به دلیل عمل جراحی در بستر بیماری است.

کد مطلب 5836349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها