یادواره ۳۵۶ زن شهیده در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره ۳۵۶ زن شهیده در ایلام با حضور خانوادههای معظم شهدا، بانوان پیرو مکتب حضرت زینب (س) و برخی از مسئولان درمحل یادمان شهدای گمنام شهر ایلام برگزار شد.
حضور زنان در هشت سال دفاع مقدس چنان عظیم و ستودنی است که در تاریخ ایران بی نظیر است، که نمونههای آن را فقط در صدر اسلام میتوان دید.
زنانی که دوشادوش مردان جنگیدند تا امروز به نامشان افتخار کنیم و حالا مردم ولایتمدار ایلام یاد و خاطره ۳۵۶ زن شهیده را گرامی داشتند.
مسئول حفظ آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس به گفتمان جمهوری اسلامی ایران و گفتمان دشمن در مقوله حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: این روزها دشمن بنیان خانواده را هدف قرار داده و به دنبال آن در تلاش است بی حجابی و بی عفتی را در جامعه عادی نشان دهد.
نوروزیان افزود: زنان و مادران جامعه ما نقشههای دشمنان را خنثی کرده و با حفظ حجاب خود به اصول و بنیان خانواده پایبند هستند.
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