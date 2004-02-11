باز هم موضوع مهم خدمت به محرومان و دور افتادگان را تذكر مي دهم . با آنكه مي دانم در اين سالهاي محدود با گرفتاريهاي بي شمار عظيمي كه كشور و دولت خدمتگزار با آنها مواجه بود ، حجم خدمتهايي كه به روستاييان در تمام زمينه ها شده است چشمگير و اعجاب آور است و دولت حقاً و انصافاً در اين امر توفيق بسيار داشته است كه با مقايسه با كارهاي در طول رژيمهاي سابق مي توان يافت ، لكن باز كافي نيست و حق محرومان به آن نحو كه دلخواه است ادا نشده ؛ البته نه از باب قصور و تقصير ، بلكه از جهت حجم احتياجات و گسترش فوق العادة آن . و اشكال تراشان اگر معاند باشند حرفي نيست و اگر متعهد باشند و دلسوز بايد گفت دستي از دور بر آتش دارند . اميد است دولت با تمام توان خدمت خود را تعقيب و از خداوند تعالي توفيق خدمت طلب كند و تمام اين امور مرهون آن است كه دولت يكپارچه و بدون اختلاف دروني و با تعهد اوقات خود را صرف در مسائل مهم كليدي كه مشكل گشاي امور باشد نمايد ؛ و در امور مهمه نيز مهمترين را بيشتر و سريعتر مورد توجه قرار دهد .

و وزراي محترم هر يك با چشم برادري ايماني به هم بنگرند و در مشكلات پشتيبان هم باشند . و ملت عزيز پشتيبان دولت و ساير ارگانها باشند ، كه بدون پشتيباني همه جانبه توقع پيشرفت از دولت بيموقع است . و با اتكال به خداوند تعالي ، كه در مشكلات بزرگ عنايتهاي غيبي را فرموده ، بدانند كه تا ملت و دولت به تعهد خود در نصرت به دين خدا و به بندگان او پابرجا باشند ، نصرت خدا ادامه دارد : ان تنصروالله ينصركم و يثبت اقدامكم

صحيفة نور / جلد 19 / صفحة 158