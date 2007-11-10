نگاه پزشک سالارانه از بین رفته است/ بیمار حق دارد نسبت به درمان بیماری خود نظر بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی ، در جلسه مصاحبه مطبوعاتی اولین کنگره بین المللی حقوق پزشکی که صبح امروز در ساختمان شماره 1 این دانشگاه برگزار شد،در مورد چگونگی برگزاری این کنگره گفت: عمده برنامه های این کنگره در قالب پنل ها که به صورت پرسش و پاسخ است برگزار می شود که هر کدام از پنل ها به یک موضوع خاص در حوزه حقوق پزشکی می پردازد.

رئیس کنگره بین المللی حقوق پزشکی ادامه داد: از مباحث اصلی که در این کنگره مورد بررسی قرار می گیرد مسئله پیوند اعضاست که با توجه به مرتبه بالایی که کشور ما از نظر علمی و تکنیکی در این مورد داراست، در تلاشیم از منظرهای مختلف در این کنگره به آن پرداخته شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه کشور ما از نظر پیوند اعضا به عنوان یک مدل ایرانی در جهان شناخته شده است که در واقع از فرهنگ ایثارگرانه ما گرفته شده است. از طرفی در بحث مالکیت بر اعضا نیز چالش های زیادی وجود دارد که در کشور ما نسبت به سایر کشورها از نظر حقوقی و فقهی تفاوت های شایانی وجود دارد.

زالی ادامه داد: مسئله بعدی که در این کنگره مورد بررسی قرار می گیرد بحث شبیه سازی انسان است که از بعد شبیه سازی غیر درمانی، فقها و حقوقدانان ما با آن کاملا مخالف هستند اما نوع دیگر آن شبیه سازی درمانی است که می تواند در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های ژنتیکی نقش مهمی داشته باشد که با توجه به این مسئله در این کنگره قابل بررسی است.

رئیس کنگره بین المللی حقوق پزشکی یکی دیگر از چالش های عرصه حقوق پزشکی را قتل ترحم آمیز و یا همان اوتانازی عنوان کرد و گفت: این بحث به عنوان یک چالش مهم در عرصه حقوق پزشکی جای دارد چرا که بسیاری از کشورها نسبت به آن برخورد حذفی دارند که به دلایل مختلف حقوقی، انسانی آن را نپذیرفته اند که از جمله آنها کشور خودمان است.

وی گفت: با توجه به اهمیت این مسئله سعی شده است در این کنگره به این موضوع از دیدگاه های مختلف پزشکی، فقهی، حقوقی، انسانی نگاه شود و تمام جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کنگره بین المللی حقوق پزشکی تصریح کرد: از جمله مدعوین این همایش که در حدود 30 نفر از شخصیت های برجسته جهان در این حوزه می باشند، می توان به اساتید دانشگاه های پوآتیه، سوربن، علوم قضایی و اعضای کمیته ملی یونسکو، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام بهداشت و... اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با طرح این مسئله که در حال حاضر نگاه پزشک سالارانه از بین رفته است و هر بیمارحق دارد نسبت به درمان بیماری خود نظر بدهد گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای ایجاد یک فضا برای تبادل نظر بین فقها، حقوقدانان، فیلسوفان و پزشکان اقدام به تاسیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی کرده است که هدف اصلی آن نزدیک کردن آراء و نظرات اندیشمندان در حوزه های مربوط به حقوق پزشکی است.

وی تصریح کرد: اخیرا در تلاشیم در تمام بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کمیته های اخلاق و معنویت را راه اندازی کنیم که هدف آن کمک به بیمار از منظرهای مختلف معنوی و اخلاقی است.

لازم به ذکر است اولین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در روزهای 23 و 24 آبان ماه در تالار امام علی دانشگاه بهداشت شهید بهشتی با حضور دکتر لنکرانی وزیر بهداشت آغاز به کار می کند.