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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۷

استاندار لرستان مطرح کرد؛

جلوگیری از خاموشی‌ها در شبکه توزیع برق لرستان

جلوگیری از خاموشی‌ها در شبکه توزیع برق لرستان

خرم‌آباد - استاندار لرستان از برنامه‌ریزی برای جلوگیری از خاموشی‌ها در شبکه توزیع برق این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز جمعه در بازدید از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بیان اینکه در سال گذشته با مدیریت انجام شده در سطح استان در شرکت توزیع برق، کمترین خاموشی‌ها را شاهد بودیم، اظهار داشت: این موضوع در حال حاضر نیز در سال جاری مداومت پیدا کرده است و تاکنون هیچ‌گونه خاموشی بابت کمبود نیروی برق اعمال نشده و برخی موارد محدود نیز به دلیل خروج برخی شبکه‌ها از مدار بوده است.

وی با تشکر از زحمات مجموعه شرکت توزیع برق استان و همراهی و همکاری خوب مردم، افزود: اقدامات مدیریت بار در بخش‌های اداری، صنعتی، کشاورزی، سبب جلوگیری از خاموشی‌ها در شبکه توزیع برق به‌ویژه در بخش‌های خانگی، تجاری و ادارات خواهد شد.

استاندار لرستان با اشاره به مدت‌زمان باقی‌مانده از فصل تابستان و گرمای ادامه‌دار هوا ابراز امیدواری کرد که بافرهنگ بالای مردم و مشترکان استان در مصرف بهینه برق و همت و تلاش کارکنان صنعت برق استان، شاهد قطعی برق در استان نباشیم و هیچ خانه‌ای در لرستان با قطعی برق مواجه نباشد.

کد مطلب 5836423

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