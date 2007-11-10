مناطق محروم در توسعه کشور مورد توجه ویژه واقع شوند

آیت الله صافی گلپایگانی قبل از ظهر شنبه در دیدار معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور با اشاره به اهمیت صنعت و توسعه آن در کشور اظهار کرد: باید سرمایهگذاران و صنعتگران را با ارائه تسهیلات به توسعه اشتغال در جامعه تشویق و ترغیب کرد.
وی گفت: ایجاد اشتغال و خودکفایی در همه بخشها ضروری است و صنعت نیز در این زمینه از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است.
آیت الله صافی گلپایگانی توسعه صنعت را یکی از ارکان تمدن جامعه دانست و افزود: مسئولان باید در کنار توجه به صنایع بزرگ به صنایع کوچک هم توجه داشته باشند.
وی در پایان گفت: مسئولان کشور باید برای اشتغال قشر فارغ التحصیل و دانشگاهی جامعه برنامه ریزیهای گستردهای داشته باشند.
این مرجع تقلید بر توسعه صادرات کالاهای صنعتی تأکید کرد و گفت: در توسعه کشور باید به مناطق و محروم و مردم آن توجه داشته باشند.
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