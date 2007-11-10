پذیرش اساتید ایرانی خارج کشور در دانشگاههای داخل / نیاز کشور به جذب اعضای هیئت علمی با مرتبه دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی با اشاره جذب عضو هیئت علمی با مدرک دکتری در دانشگاههای کشور گفت: در برنامه توسعه چهارم مکلف هستیم که 70 درصد اعضای هیئت علمی دانشگاهها استادیار به بالا باشند لذا نیاز به جذب اعضای هیئت علمی با مرتبه دکتری داریم. برای استخدام عضو هیئت علمی با مدرک دکتری هیچ مشکلی نداریم تعداد افراد دکتری محدود است و لذا برای جذب این تعداد آمادگی داریم.

وی اظهار داشت: نسبت استاد به دانشجو به طور میانگین در دانشگاههای دولتی مناسب است و باید در دانشگاههای پیام نور، آزاد و غیر انتفاعی در این زمینه برنامه ریزی کنیم. در این راستا تا پایان سال جاری بیش از 2 هزار نفر در دانشگاه پیام نور جذب می شوند.

وزیر علوم نظارت و کنترل بر دانشگاهها را نیز در راستای رشد کیفی دانشگاهها از جمله برنامه های وزارت علوم ذکر کرد که در سال جاری با جدیت دنبال می شود.

وی در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تدریس به زبان فارسی دانشگاههای بین المللی داخل کشور و مخالفت برخی از این دانشگاهها گفت: تا این لحظه اعلام مخالفتی در این زمینه به وزارت علوم ارائه نشده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذار برنامه های کشور است و کلان نگری می کند. وقتی مقام معظم رهبری اعلام می کند که زبان فارسی باید به عنوان زبان علمی مرجع در دنیا باشد ما نیز باید ضمن اینکه موضع خودمان را از نظر علمی بالا ببریم، زبان فارسی را نیز گسترش دهیم.

زاهدی اضافه کرد: در صورتی که احساس کنیم برخی از دانشگاهها در این زمینه دچار مشکل شوند، این موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی انعکاس می دهیم.

وی توجه ویژه به رشته های کاربردی را از دیگر برنامه های وزارت علوم ذکر کرد و گفت: بر این اساس ضمن تعریف رشته های جدید در حوزه فنی، در حوزه علمی انسانی نیز 220 رشته کاربردی تعریف شده است. البته پذیرش دانشجو در برخی رشته ها که به اشباع رسیده اند، تجدید نظر می شود.

وزیر علوم با اشاره به دیدار امروز خود با وزیر آموزش عالی توگو گفت: تفاهم نامه همکاری میان ایران و توگو در روز چهارشنبه پس از بازدید وزیر توگو از مراکز آموزشی و پژوهشی منعقد می شود. منتظریم مسئولین این کشور نیاز خود را در زمینه های مختلف اعلام کنند.

وی اضافه کرد: مسئولین آموزش عالی این کشور علاوه بر بازدیدهای خود از مراکز آموزشی و پژوهشی مختلف در ایران، با رئیس دانشگاه پیام نور نیز ملاقاتی خواهند داشت تا از تجربیات این دانشگاه در کشور خود استفاده کنند.