اعتبار عمرانی کهگیلویه و بویراحمد یک هزار و 230 میلیارد ریال اعلام شد

محمود هرمزی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این اعتبار از سه محل استانی، مناطق محروم و نفت است و نسبت به اعتبار عمرانی امسال که یک هزار و 120 ملیارد ریال است، 10 درصد افزایش یافته است.

هرمزی اعتبارات تخصیص یافته از محل دو درصد نفت به این استان را در سال جاری 378 میلیارد ریال و در سال آتی 487 میلیارد ریال ذکر کرد و یادآور شد: افزایش اعتبارات سال 87 نسبت به سال جاری ناشی از افزایش سهم استان از اعتبارات دو درصد نفت و گاز است.

وی اظهار داشت: این اعتبار بین 17فصل با سه شاخص اطلاعات عملکرد سال 85، مصوب 86 و اعتبار مورد نیاز پروژه های نیمه تمام توزیع می شود.

هرمزی همچنین میزان بودجه جاری سال آینده استان را 368 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: بودجه هزینه ای سال 87 نیز به صورت انقباضی بسته شده است و باید نهایت صرفه جویی اعمال شود.

وی درباره گلایه های مدیران فرهنگی از کمبود بودجه در بخش فرهنگ، ادامه داد: در بخش فرهنگ علاوه بر اعتبارات جاری خود دستگاه، مبلغ 740 میلیون برای فعالیت های فرهنگی و هنری اختصاص پیدا کرد که به سرجمع اعتبارات هزینه ای دستگاه های ذیربط در سال 87 اضافه شده است.