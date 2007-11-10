به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره کتاب سال دانشجویی توسط جهاد دانشگاهی و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین روز از هفته کتاب در محل دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار خواهد شد.

تاکنون 540 اثر در هیئت های مختلف داوری کتاب سال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت مولفان و مترجمان برتر کتاب های دانشگاهی در چهارده بخش معرفی خواهند شد.

آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره در مراحل پایانی داوری قرار دارد و برترین کتاب های دانشجویی در بخش هایی همچون علوم پایه، فنی، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و معماری معرفی خواهند شد.

پانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 آبان ماه تا یکم آذرماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار خواهد شد.