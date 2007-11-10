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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

ارائه مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در 21 کشور جهان

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه تبریز از ارائه مقالات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در 21 کشور جهان خبر داد.

محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز طی هفت ماهه نخست امسال با حضور در مجامع علمی 21 کشور اروپایی و آسیایی، آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی خود را ارائه کردند.

وی افزود: بر این اساس 88 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز با حضور در مجامع علمی اروپایی و آسیایی کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، سوئد، اسلواکی، دانمارک، چین، انگلستان، استرالیا، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، مکزیک، لهستان، چک، سنگاپور، اتریش، بلغارستان، رومانی و اسپانیا آخرین یافته های علمی خود را در قالب مقاله مطرح کردند.

رئیس دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی با 18 مقاله و اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی و علوم ریاضی هرکدام با 14 مقاله بیشترین تعداد ارائه مقاله را به خود اختصاص داده اند.

سرورالدین همچنین عنوان کرد: در مهرماه امسال هفت مورد درخواست شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی خارج از کشور از طریق شورای پژوهشی دانشگاه تبریز به تصویب رسیده است.

کد مطلب 583666

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