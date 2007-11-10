ایران 68 درصد کشفیات تریاک جهان را به خود اختصاص داده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار محمدرضا مولوی ظهر امروز در سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی اظهار داشت: گام اول قبل از شیوع اعتیاد، پیگیری است و مبارزه باید به عنوان آخرین راهکار قرار بگیرد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی در ادامه بر ایجاد مکان مناسب برای بازپروری و نگهداری معتادان و نجات آنها از راه مناسب تاکید کرد و افزود: تشکل های مردمی که با عنوان NGO فعالیت می کنند در صورتی که تحت نظارت دستگاه های مسئول باشند و از مسیر اصلی منحرف نشوند گام موثری برای مبارزه با اعتیاد است.

مولوی افزود: از بدو تاسیس مرکز، یک هزار و 833 نفر پذیرش شده اند که از این تعداد 640 نفر از آنان فارغ التحصیل شده اند و از منجلاب اعتیاد رهایی پیدا کرده اند و اکنون پنج مرکز DIC وجود دارد که حدود 9 هزار و 400 نفر را پذیرش کرده اند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خاطر نشان کرد: حتی با استفاده از بهترین شیوه های سم زدایی و ترک اعتیاد، فقط سه تا پنج درصد از افراد موفق به ترک دایمی می شوند و 95 درصد از ترک کنندگان دوباره به سمت اعتیاد کشیده می شوند.

سردار مولوی در ادامه بیان داشت: مدارس و دانشگاه ها دو مرکز جمعیتی مورد هدف هستند که متاسفانه از میان این مراکز آموزشی دخترانه بیشتر مورد هدف قرار گرفته و لطمه های بیشتری دیده است و از میان مواد مخدر به ترتیب حشیش، تریاک، مرفین، کوکائین، هروئین و سپس اکستازی موارد مصرف بیشتری دارد.

مولوی عنوان کرد: اسپانیا در بحث مبارزه با حشیش رتبه اول را داراست و 51 درصد از کشفیات حشیش در جهان متعلق به اسپانیا است و در کشور ما نیز باید شیوه هایی را که اسپانیا در راه مبارزه با مواد مخدر پیش گرفته است دنبال شود.