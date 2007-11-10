به گزارش خبرگزاری مهر، "سید منصور سید سجادی" سرپرست گروه باستانشناسی شهر سوخته با بیان این مطلب گفت: یازدهمین فصل از کاوشهای باستانشناسی شهر سوخته با حضور هیأتی از 20 باستان شناس و متخصص میان رشته ای از مرکز تحقبقات ملی ایتالیا، موزه هنرهای شرقی رم و دانشگاه نیوکاسل از امروز (19 آبان ماه) آغاز شد.
به گفته سجادی ، گروه باستانشناسی مستقر در شهر سوخته در نظر دارد با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان به باز سازی چهره صاحب چشم مصنوعی که سال گذشته در همین محوطه کشف شد ،بپردازد.
وی آنالیزهای مربوط به چشم ساخته شده به منظور شناسایی قطعی مواد تشکیل دهنده، تهیه مولاژ جمجمه و چشم مصنوعی را از جمله اقداماتی عنوان کرد که طی فصل کاری جدید صورت خواهد گرفت.
سرپرست گروه باستانشناسی شهر سوخته آغاز پژو هشهای علمی تحقیقاتی بر روی موی اسکلتهای شهر سوخته از سوی تیم انسانشناسی دانشگاه نیوکاسل به منظور دستیابی به نحوه تغذیه و رشد جسمانی ساکنان این شهر را از دیگر فعالیتهای هیأت باستانشناسی اعلام کرد.
براساس این گزارش ، چشم مصنوعی4800 ساله، سال گذشته در دهمین فصل کاری باستانشناسان در شهر سوخته کشف شد.
این چشم متعلق به زنی تنومند 25 تا 30 ساله است که در قبر شماره 6705 منطقه گورستان مدفون بوده است.
جنس و ماده چشم یاد شده با توجه به بررسی های اولیه قیر طبیعی که با نوعی چربی جانوری مخلوط شده اعلام و نتیجه قطعی به آزمایشهای بعدی موکول شد.
این چشم دارای دو سوراخ جانبی واقع در دو سو جهت نگهداری و اتصال آن به حدقه چشم است. در روی این چشم مصنوعی ریزترین مویرگهای داخل چشم توسط مفتولهای طلایی به قطر کمتر از نیم میلیمتری طراحی شدهاند.
نخستین جلد از مجموعه کتابهای ده جلدی شهر سوخته با عنوان " گزارش مقدماتی کاوشهای شهر سوخته از سال 76 تا 79" نیز به تازگی به زیر چاپ رفته و قرار است در نهمین گردهمایی باستانشناسان در آذرماه به علاقهمندان ارایه شود.
جلدهای بعدی این مجموعه به کاوش های سال های 80 تا 82، 83 تا 85، آثار منقول و غیر منقول، صنایع شهر سوخته و ... اختصاص دارد.
شهر سوخته دارای قدمتی 5000 ساله است که ساکنان آن به مظاهر شگفت انگیزی از تمدن دست یافته بودند.
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