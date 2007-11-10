برنامه مسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم جوانان کشورمان در گروه B مقدماتی جوانان آسیا با تیم های پاکستان ، هند، لبنان، بحرین و عمان همگروه است و طبق برنامه زیر مقابل حریفان خود قرار خواهد گرفت:
برنامه ادامه این مسابقات به شرح ذیل است:
یکشنبه 20/8/86
پاکستان - هند ساعت 14- ورزشگاه راه آهن اکباتان
لبنان - بحرین ساعت 15 - شهید دستگردی
ایران - عمان ساعت 18 - ورزشگاه راه آهن اکباتان
چهارشنبه 23/8/86
پاکستان - لبنان ساعت 14 - ورزشگاه راه آهن اکباتان
عمان - هند ساعت 15 - شهید دستگردی
بحرین - ایران ساعت 18 - ورزشگاه راه آهن اکباتان
شنبه 26/8/86
پاکستان - بحرین ساعت 14 - ورزشگاه راه آهن اکباتان
لبنان - عمان ساعت 15 - شهید دستگردی
ایران - هند ساعت 18 - ورزشگاه راه آهن اکباتان
تیم جوانان کشورمان به عنوان صدرنشین رقابت های گروه B پیش از این مقابل تیم های پاکستان و لبنان به برتری رسیده است.
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