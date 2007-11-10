پیشنهاد اصلاح روند بودجه نویسی به دولت داده شد

الیاس نادران شب گذشته در حاشیه همایش اصولگرایان هرمزگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهر افزود : آنچه برای نمایندگان در بررسی روند بودجه نویسی مورد تاکید قرار دارد حقوق هر یک از قوا در مراحل تصمیمگیری است و بدون شک اگر دولت برخی اصلاحات که توسط نمایندگان مورد تاکید قرارگرفته را در روند بودجه نویسی سال آینده اعمال کند با نظر مثبت نمایندگان همراه خواهد بود.

وی در خصوص ساز و کاربودجه نویسی توسط دولت نیز گفت : تعداد صفحات یا تبصره های موجود در بودجه مورد توجه نیست بلکه بودجه باید از شفافیت لازم برخوردار بوده و مجلس بتواند در روند هزینه کرد بودجه نظارت لازم را به عمل آورد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص روند پیگیری اجماع اصولگرایان در سراسر کشور نیز خاطرنشان کرد : هیچ اختلاف نظری در میان اصولگرایان در طیفهای مختلف وجود ندارد و چتر اصولگرایی هم اکنون در بسیاری از استانها از جمله هرمزگان تواسته به حدود مطلوب خود دست یابد و فهرست نهایی نیز بزودی اعلام خواهد شد.