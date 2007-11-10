  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۳۵

نادران در گفتگو با مهر:

پیشنهاد اصلاح روند بودجه نویسی به دولت داده شد

پیشنهاد اصلاح روند بودجه نویسی به دولت داده شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از دولت خواسته ایم در روند بودجه نویسی سال آینده تجدید نظر کند و برخی اصلاحات مورد نظر مجلس را در بودجه نویسی 87 در نظر بگیرد.

الیاس نادران شب گذشته در حاشیه همایش اصولگرایان هرمزگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهر افزود : آنچه برای نمایندگان در بررسی روند بودجه نویسی مورد تاکید قرار دارد حقوق هر یک از قوا در مراحل تصمیمگیری است و بدون شک اگر دولت برخی اصلاحات که توسط نمایندگان مورد تاکید قرارگرفته را در روند بودجه نویسی سال آینده اعمال کند با نظر مثبت نمایندگان همراه خواهد بود.

وی در خصوص ساز و کاربودجه نویسی توسط دولت نیز گفت : تعداد صفحات یا تبصره های موجود در بودجه مورد توجه نیست بلکه بودجه باید از شفافیت لازم برخوردار بوده و مجلس بتواند در روند هزینه کرد بودجه نظارت لازم را به عمل آورد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص روند پیگیری اجماع اصولگرایان در سراسر کشور نیز خاطرنشان کرد : هیچ اختلاف نظری در میان اصولگرایان در طیفهای مختلف وجود ندارد و چتر اصولگرایی هم اکنون در بسیاری از استانها از جمله هرمزگان تواسته به حدود مطلوب خود دست یابد و فهرست نهایی نیز بزودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 583680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها