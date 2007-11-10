به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالمجید شریف زاده رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب افزود: طی چند ماه آینده مقدمات شناسایی فرش از سوی سید طاهر صباحی محقق قالی های مشرق زمین انجام و به پژوهشکده اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه پژوهش ها، طراحی و جریان اجرایی پروژه بافت نیز به انتخاب صباحی خواهد بود، افزود: شورای فرش پژوهشکده و صباحی به عنوان ناظر علمی و ناظر پژوهشگاه، بر کار نظارت خواهند داشت.

شریف زاده، پژوهشکده و موزه فرش را دو گزینه اصلی برای بافت این فرش بر شمرد و گفت: بنا به نظر شورای فرش، تصمیم نهایی در خصوص حمل بافت فرش گرفته می شود.

رئیس پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: به مدت یک ماه اسلاید نقشه و پروژه های تاکتیکی فرش برای نقشه کشی و رنگرزی آماده می شود.

وی استفاده از رنگ های طبیعی در فرش مذکور را یک ضرورت بر شمرد و افزود: برای این کار از چند رنگرز متخصص ایرانی دعوت می شود و نمونه رنگ ها با اصل قالی موجود در موزه از سوی محقق ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا تشابه رنگی به عمل آید.

شریف زاده یاد آور شد: هم اکنون فرش مذکور در موزه پولدی پتسولی شهر میلان نگهداری می شود و تمام مباحث علمی و تاریخی این فرش در حال استخراج است.

شریف زاده با بیان اینکه فرش غیاث الدین مدتی در محل اقامت پاپ نهم قرار داشته است، گفت: پس از آن فرش برای تعمیر به کارگاه تعمیرات پارچه ای واتیکان ارسال ، سپس به قصر پادشاهی شهر مونتسا نزدیک شهر میلان فرستاده شده بود و سرانجام پس از انقراض خانواده سلطنتی ایتالیا در سال 1919 ، این فرش به دولت هدیه داده شد و در سال 1923 به طور موقت به پتسولی ارسال می شود و در همانجا می ماند.

شریف زاده اهمیت فرش موزه پتسولی را در امضای مندرج در وسط آن ترنج دانست و افزود: تاریخ مندرج در این قالی نشان می دهد که این فرش از قدیمی ترین قالی های تاریخ ایران است.

به گفته وی، فرش غیاث الدین جامی از فرش اردبیل که در موزه ویکتورین البرت لندن نگهداری می شود قدیمی تر است.

رئیس پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، ترسیم نقشه فرش و تعیین نقاش را بسیار حساس دانست و افزود: باید سعی کنیم تا تشابه قالی از نظر نقشه و رنگرزی طبیعی کاملا متشابه با اصل آن باشد و این امکان هست که بتوانیم برای اتمام این اثر ارزشمند اصل قالی غیاث الدین را به ایران بیاوریم .

وی تصریح کرد: در نظر داریم فرش قدیمی و جدید را در موزه فرش به نمایش بگذاریم تا 5 قرن اختلاف زمان را با تشابه آنها نزدیک تر کنیم.

وی گفت: تاریخ قالی " غیاث الدین جامی " متعلق به 1542 میلادی است که در طول چند قرن بیشتر رنگ های آن اکسیده شده است.

بنابراین گزارش غیاث الدین جامی خطاط معروف صفوی بوده است.