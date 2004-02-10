مجلس فرانسه امروز راي نهايي درباره لايحه منع نشانه هاي مذهبي را صادر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه، نمايندگان مجلس ملي فرانسه امروز به لايحه بحث برانگيز منع حجاب اسلامي و ديگر علايم مذهبي در مدارس دولتي كه شيراك رييس جمهور اين كشور ارائه ورافاران نخست وزير نيز از آن پشتيباني كرد راي مي دهند. اين لايحه با مخالفت بسياري از مراجع مذهبي مسلمانان مواجه شده است .

به نظر مي رسد با توجه به اينكه اكثريت مجلس از حزب شيراك هستند، اين لايحه در مجلس فرانسه راي بياورد. لازم به ذكر است اين لايحه در صورت تصويب در مجلس فرانسه از ابتداي سال تحصيلي آينده در مدارس دولتي اجرا خواهد شد.

لايحه منع استفاده از نشانه هاي مذهبي در پاسخ به آنچه كه فرانسويان افزايش راديكاليسم مذهبي در ميان مسلمانان مي خوانند آماده شده است.

در اين لايحه مواردي كه ممنوع به طور دقيق مشخص نشده است، اما كارشناسان اعلام كردند كه علاوه بر حجاب مسلمانان، استفاده از صليب مسيحيان و كلاه يهوديان نيز ممنوع خواهد شد و ممكن است سيكهاي هندي نيز مشمول اين قانون قرار گيرند و نتوانند از دستاري كه برسر مي بندند استفاده كنند . 70 درصد مردم فرانسه به ويژه معلمان با اين لايحه مخالفت كرده اند.

گروههاي وسيعي از مسلمانان فرانسه نيز با همراهي سازمان هاي حقوق بشر به شدت بر ضد اين قانون اعتراض كرده اند ، اما ظاهرا اين اعتراضات موفقيت چنداني نداشته است.