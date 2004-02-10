فرهاد كاظمي : فوتبال باشگاهي ما در سطح آسيا تحقير شده است

فرهاد كاظمي سرمربي تيم فوتبال سپاهان در ابتدا با اشاره به بازي تيمش مقابل نفتچي ازبكستان گفت: اين نتيجه براي ما شروع خوبي بود ولي من به طور كامل از نحوه بازي تيمم رضايت ندارم . بازيكنان سپاهان بعد از گل چهارم اشباع شدند و روند تيمي ما كند شد.

وي با اشاره به حريفان آينده تيم سپاهان در اين گروه اظهار داشت : ما بازيهاي سختي را در پيش داريم ولي اين شروع خوبي بود تا با روحيه بهتري در مسابقات آينده حاضر شويم. ما فيلم بازي هاي العربي كويت و الاتحاد عربستان به دستمان رسيده و بايد اين تيمها را هم مثل نفتچي آناليز كنيم و با قدرت در مقابل آنها ظاهر شويم.

وي با بيان اينكه فوتبال ايران از تيمهايي نظير كره ، ژاپن و عربستان به مراتب قدرتمند تر است تصريح كرد: فوتبال ما از تمام آسيا برتر است به شرطي كه برنامه ريزي و تشكيلات منسجمي داشته باشيم ولي متاسفانه تشكيلات فوتبال ما ضعيف است و در چند سال گذشته در سطح فوتبال باشگاهي تحقير شده ايم .

كاظمي در باره دليل اخراجش از سوي داور اماراتي مسابقه تاكيد كرد: وقتي ما مربيان در فوتبال داخلي خودمان تحقير مي شويم، طبيعي است كه در ميادين بين المللي هم تحقير شويم.به نظر من به داور اماراتي اين بازي خط داده بودند و او كاملا خطي قضاوت مي كرد. از دقيقه دوم او مداوم به من تذكرمي داد كه روي نيمكت بنشيم ولي من در محوطه فني مي توانستم حضور پيدا كنم ولي داور چنين اجازه اي را به من نداد و در نهايت وقتي با اعتراض هاي من روبرو شد راهي جز اخراج من پيدا نكرد.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه تيم ذوب آهن نيز درديدار فرهاد مقابل پاختاكور بتوانند با پيروزي به كار خودش پايان دهد تا فوتبال اصفهان شروع خوبي در ليگ قهرمانان اسيا داشته باشد.